Ракетный эсминец США следил за «морской активностью» России в Заполярье

Вашингтон, 22 октября. Американский ракетный эсминец USS Donald Cook провел патрулирование в Заполярье, наблюдая за активностью морских сил России, сообщает пресс-служба командования шестым флотом ВМС США.

Операция завершилась 16 октября, однако известно об этом стало только сейчас.

В сообщении военных отмечается, что поход ракетного эсминца «укрепил приверженность США региональной безопасности и стабильности».

USS Donald Cook относится к эсминцам УРО (с управляемым ракетным вооружением). Основным вооружением корабля являются крылатые ракеты «Томагавк» с дальностью полета до 2,5 тысячи километров, способные нести ядерные заряды.

BREAKING: #USSDonaldCook recently concluded ops above the #Arctic Circle while conducting a maritime security patrol to monitor #Russian ???????? maritime activity.



The ship’s presence reinforces U.S. ???????? commitment to regional security and stability. #USNavy https://t.co/HdhjBfaCY0 pic.twitter.com/MKl2yvKdOW — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) October 21, 2019

Отметим, что военное судно уже оказывалось в центре скандала ранее. В феврале Donald Cook вошел в порт Одессы. Тогда в командовании Шестого флота США заявили, что судно проводит «операции по обеспечению безопасности на море». Комментируя прибытие миноносца на Украину в интервью Федеральному агентству новостей, член Совета Федерации Олег Морозов назвал это «классической игрой мускулами, демонстрацией силы». По его словам, данное действие носило провокационный характер.

«Понятно, что когда недалеко от твоего государства бряцают ядерным оружием или современными военными системами, то это воспринимается как угроза, давление и подготовка к чему-то большему», — пояснил тогда Морозов.

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что отправка США своего эсминца Donald Cook в Черное море говорит о том, что Штаты все чаще злоупотребляют миролюбием России. По его мнению, Вашингтон пользуется «мудростью, спокойствием и выдержкой руководства нашей страны». Однако, подчеркнул депутат, «до бесконечности столь агрессивная политика (США) продолжаться не может».