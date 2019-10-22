CNN назвал РФ лидером в Сирии на фоне операции Турции против курдов-террористов

Вашингтон, 22 октября. Американский телеканал CNN признал лидерство России в урегулировании ситуации в Сирии на фоне борьбы Турции против курдов-террористов.

В материале, опубликованном на сайте CNN, говорится, что РФ закрепила за собой роль самого влиятельного государства в Сирии, которому по силам разрешить сложившийся в стране кризис. По мнению авторов статьи, все вовлеченные в конфликт государства признают, что Москва более надежна в этом смысле, нежели Вашингтон.

По мнению российского журналиста Игоря Коротченко, России не стоит обращать внимание на то, что пишут западные СМИ. Вне зависимости от критики или похвалы Москвы за рубежом, РФ должна четко реализовывать выбранную стратегию.

«Рефлексировать на публикации западных СМИ контпродуктивно. Россия должна четко выполнять установки, сформированные политическим руководством и прежде всего президентом страны Владимиром Путиным. На западные публикации мне плевать, хвалят они нас или ругают. Мы сами оцениваем успешность нашей политики по тем практическим результатам, которых мы добились в Сирии», — приводят слова Коротченко «Народные новости».

CNN назвал достигнутое Анкарой и Вашингтоном соглашение о временном перемирии на северо-востоке Сирии «неполноценным». Американские журналисты отмечают, что власти США сначала спровоцировали кровопролитие, а затем начали лихорадочно искать способ его избежать. В отличие от Вашингтона, у Москвы есть четкий план по его урегулированию.

«Мы реализуем свои цели и добиваемся поставленных задач. Все остальное — это шум, и он не имеет никакого значения», — отметил Коротченко.

Антитеррористическая операция Турции «Источник мира» началась на северо-востоке Сирии 9 октября. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ее целью является зачистка приграничных территорий от курдских вооруженных формирований и пользующихся их покровительством террористов ИГ1 (запрещена в РФ).

Курдские бандиты под предлогом освобождения от ИГ (запрещена в РФ) захватили этот район во время войны в Сирии, после чего установили там свои кровавые порядки, угнетая коренное арабо-суннитское население и организовав «коридоры», по которым идет снабжение признанной Анкарой террористической «Рабочей партией Курдистана».

В ходе 120-часового прекращения огня, согласно условиям договоренности между Турцией и США, курдские боевики должны покинуть 30-километровую зону вдоль сирийско-турецкой границы, в противном случае Анкара возобновит боевые действия до полного достижения своих целей.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что лидер РФ Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию в Сирии со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

1 Организация запрещена на территории РФ.