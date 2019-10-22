Экономист объяснил «аномальный» рост ВВП Украины

Киев, 22 октября. Украинский экономист Виктор Скаршевский объяснил данные Госстата Украины об аномальном росте ВВП страны в долларах инфляцией, а не успехами в экономике.

В эфире канала «Капитал» экономист напомнил, что в 1990-е годы в экономике Украины также наблюдался спад, хотя в долларах показатель ВВП рост. Он уточнил, что для такого роста необходимо, чтобы темпы инфляции опережали динамику изменений курса американской валюты.

Сегодняшние экономические показатели Скаршевский назвал «арифметической операцией». По его словам, в такой ситуации, когда долларовые цены продолжают расти, население платит больше не только в национальной валюте, но и в американской.

Ранее Государственная служба статистики озвучила данные, согласно которым рост ВВП Украины во втором квартале 2019 года ускорился до 4,6% в годовом выражении с 2,2% в первом квартале.

Стоит отметить, что несколькими днями ранее Госстат озвучил другие данные, согласно которым с января по август текущего года население Украины сократилось на 177 тысяч человек и составило на 1 сентября 41,976 миллиона человек. При этом в документе подчеркивалось, что «остается существенным превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших — 53 родившихся».

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что делегация правительства Украины улетела в Вашингтон для консультаций с МВФ по вопросу выделения очередного денежного транша. Речь может идти о подписании новой программы сотрудничества на несколько миллиардов долларов. Эксперты «Газеты.ру» выразили мнение, что деньги Киев сможет получить, однако МВФ в ответ потребует повышения цен на газ для населения и борьбы с коррупцией.

Издание напоминает, что к сентябрю госдолг Украины достиг суммы 82,4 млрд долларов. Внешний долг составляет 49,6 млрд долларов. По данным Нацбанка, Украина в 2019-2021 годах будет проходит период пиковых выплат по внешнему долгу: порядка 19,3 млрд долларов в год.