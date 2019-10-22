Путин призвал оснастить сельские кинотеатры

Москва, 22 октября. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером Ольгой Голодец призвал разобраться с оснащением сельских кинотеатров, чтобы там показывали современное российское кино.

На прошлой неделе российский лидер провел встречу с выдающимися выпускниками ВГИКа, в ходе которой работники киноотрасли обозначили президенту наиболее актуальные проблемы в свой професиональной сфере.

«Что касается новых залов, в том числе на селе. У нас выделены деньги, миллиард, по-моему, на оснащение муниципальных центров кино. Но как говорят коллеги, с которыми встречались во ВГИКе, прокатывать нечего из того, что наша киноиндустрия предоставляет. Это несколько странно звучит», — рассказал Голодец глава государства.

Она согласилась с утверждением, отметив, что в России есть «золотая коллекция» отечественного кинематографа.

«Они говорят, что все эти старые советские фильмы крутят, а нового очень мало появляется», — отметил президент.

Путин сообщил, что кинематографисты предложили «сократить этот объект на миллиард» и направить высвободившиеся средства на другие нужды.

«Считаю, что этого нельзя делать, потому что перебрасывать одни средства на другие цели — можем не сделать то, что планировали, но и не достичь необходимых показателей на то, ради чего мы отвлечем эти деньги», — указал лидер РФ.

Президент добавил, что важно эффективно потратить выделенные средства.

«Надо, чтобы это все состоялось, не знаю, какой сейчас процент исполнения, я вас прошу посмотреть на это, и надо контролировать, как идет процесс оснащения кинотеатров, клубов и так далее», — поручил Путин.

Голодец рассказала, что бывает в регионах и видит, что люди ходят в кинотеатры, на что президент заметил, что бывать на местах — это хорошо, но этого недостаточно.

«Нужно иметь полную картину. Не в конкретном месте, где хорошо, а понимать, где не очень хорошо, и наводить там порядок», — заключил российский лидер.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в рамках нацпроекта «Культура» в регионах появятся мобильные досуговые центры.