Фадеев назвал свои приоритеты на посту главы Совета по правам человека

Москва, 22 октября. Новый глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев намерен на своем посту делать акцент на защите социальных прав.

«Ни в коем случае не умаляя важность политических прав и свобод, я считаю, что права социальные недостаточно заметны в общественно-политическом поле», — заявил Фадеев, отвечая на вопрос «Коммерсанта» о своей позиции на новом посту.

Глава СПЧ выразил мнение, что «у людей очень мало возможностей реализовать свои права». Речь, в первую очередь, идет о праве на достойную оплату труда, на жилье, на медобслуживание и так далее.

«И мне кажется, это не менее важно, чем отстаивание политических прав и свобод», — подчеркнул он.

Валерий Фадеев, ранее работающий секретарем Общественной палаты РФ, сменил на посту главы СПЧ Михаила Федотова. В феврале Федотову исполнилось 70 лет, в связи с чем он покинул свой пост.

Отвечая на вопрос журналиста о первых шагах на новой должности, Фадеев подчеркнул, что всегда опирается на мнение тех людей, с которыми работает. Несмотря на личную позицию, по его словам, в конечном итоге члены СПЧ будут определять повестку совета.

«В конце концов, под руководством Михаила Александровича Федотова совет работал эффективно и продуктивно. Поэтому никаких резких движений в ближайшее время я делать не буду», — добавил он.

Указ об изменениях в составе Совета по правам человека при главе государства был подписан российским президентом Владимиром Путиным. Среди прочего, в состав совета вошли: исполнительной директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов (в качестве ответственного секретаря Совета), передавал RT.

Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что недавние кадровые решения в Совете по правам человека были вызваны необходимостью ротации его состава.