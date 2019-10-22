NASA не допустит ситуации, когда на МКС не будет астронавтов США

Вашингтон, 22 октября. NASA не хочет допускать ситуации, при которой астронавтов США не будет на Международной космической станции (МКС), заявил журналистам директор космического агентства Джеймс Брайденстайн.

Журналисты поинтересовались у Брайденстайна, существует ли вероятность того, что на МКС не будет американских астронавтов из-за отсутствия нового контракта с Россией на их доставку на кораблях «Союз» и отсутствия у Штатов собственных кораблей.

«Мы хотим, чтобы на МКС всегда был американский астронавт, и Россия тоже хочет, чтобы российский космонавт был на МКС», — заявил Брайденстайн.

Это, по его словам, значит, что в случае успеха с запуском разрабатываемых сейчас коммерческих кораблей (SpaceX и Boeing), США хотели бы, чтобы партнерство с РФ продолжалось, «чтобы американские астронавты продолжали использовать российские «Союзы», а российские космонавты могли использовать коммерческие корабли США».

«Так мы сможем поддержать и российское, и американское присутствие на МКС даже в случае неудачи», — подчеркнул он.

Брайденстайн выразил надежду, что партнерство РФ и США в космической сфере продолжится. Он уточнил, если в первой половине 2020 года коммерческие корабли не будут готовы, американские астронавты вернутся домой в октябре следующего года.

Администратор NASA отметил, что в первой половине следующего года SpaceX и Boeing смогут провести успешные запуски к МКС. Однако, по его словам, точные даты пока не устанавливаются из-за осторожности, поскольку впереди предстоит провести еще множество испытаний, передает ТАСС.

Напомним, после вывода из эксплуатации многоразовой транспортной системы Space Shuttle, российские корабли «Союз» остаются единственным средством доставки экипажей из США на Международную космическую станцию. Новые пилотируемые корабли Crew Dragon и Starliner, разрабатываемые в Соединенных Штатах, пока не совершили ни одного пилотируемого полета.

Ранее Брайденстайн сообщил, что из-за постоянных задержек первых запусков новых пилотируемых космических кораблей США придется прибегнуть к закупке дополнительных мест на «Союзах», что остается единственным способом обеспечить присутствие американских астронавтов на МКС.

В настоящее время партнерами проекта Международной космической станции являются 15 стран. Свои сегменты на МКС имеют только Россия и США. В конце сентября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, как долго будет существовать МКС. По его словам, станция исторически необходима и дело не заключается в сроках завершения эксплуатации МКС (2024 и 2028 годы).