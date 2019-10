Постпредство РФ посоветовало НАТО купить учебники по истории

Москва, 22 октября. Постоянное представительство РФ при НАТО посоветовало Североатлантическому альянсу купить учебники по истории вместо комплектов зимней формы.

Ранее появились сообщения о том, что НАТО планирует закупить около 80 тысяч комплектов зимней формы, а также снаряжение для проведения военных операций при температуре в -40 градусов Цельсия.

Постпредство РФ на своей странице в Twitter посоветовало альянсу купить вместо этого книги по истории Сталинградской битвы.

#NATO Procurement Agency’s bid for snow camouflages (78.000 sets) & cold weather clothing (€70 mln) - for winter operations -40°C.❗️To prove @NATO’s purely defensive military planning? Maybe worth procuring history ???? on #WW2 (#Stalingrad) https://t.co/aOUy4K005d pic.twitter.com/8PJCqFMF6f