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Постпредство РФ посоветовало НАТО купить учебники по истории

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Постпредство РФ посоветовало НАТО купить учебники по истории

Москва, 22 октября. Постоянное представительство РФ при НАТО посоветовало Североатлантическому альянсу купить учебники по истории вместо комплектов зимней формы.

Ранее появились сообщения о том, что НАТО планирует закупить около 80 тысяч комплектов зимней формы, а также снаряжение для проведения военных операций при температуре в -40 градусов Цельсия.

Постпредство РФ на своей странице в Twitter посоветовало альянсу купить вместо этого книги по истории Сталинградской битвы.

«Видимо, это нужно, чтобы доказать исключительно оборонительное военное планирование НАТО? Может быть, лучше закупить книги по истории, например про Сталинград?» — написали российские дипломаты.

По словам командующего Северным флотом России адмирала Николая Евменова, в планах НАТО — нарастить военное присутствие в Арктике, что приведет к увеличению риска конфликтов в регионе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва хочет узнать, какой мандат будет у Североатлантического альянса в Арктике.

Постпредство РФ посоветовало НАТО купить учебники по истории

Как пишет «Газета.ру», ранее Пентагон заявил, что пристально следит за действиями России в регионе Северного Ледовитого океана. По словам командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеффри Харригиана, американское командование готово защищаться и сдерживать любую активность России.

Западные СМИ не раз обращали внимание на то, что в связи с изменениями климата, в Арктике открываются новые морские пути и упрощается доступ к подводным ресурсам. По данным исследований, в регионе может находиться до трети мировых запасов природного газа, около 90 млрд баррелей нефти и стратегические редкоземельные металлы, стоимость которых превышает триллион долларов.

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Источник: РИА Новости
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