В СФ раскрыли ключевую роль РФ в операции Турции против курдов-террористов

Москва, 22 октября. Российский сенатор Франц Клинцевич объяснил, почему западные СМИ отводят России ключевую роль в противостоянии Турции и курдов-террористов.

В воскресенье на сайте телеканала CNN был опубликован материал, в котором утверждается, что лишь России по силам найти выход из кризисной ситуации, возникшей в связи с конфликтом между Анкарой и боевиками из курдских вооруженных формирований.

Авторы статьи отмечают, что договоренность между Турцией и США о временном прекращении огня, достигнутая 17 октября, не является полноценной. В день окончания перемирия, 22 октября, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Сочи, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Именно здесь, считают эксперты, будет определяться дальнейшее развитие ситуации в регионе. В материале говорится, что Россия способна предотвратить рост напряженности в Сирии, поскольку проявляет себя более надежной, чем Вашингтон, когда речь идет о договоренностях.

«Найти выход из тяжелой ситуации на северо-востоке Сирии предстоит не Белому дому при Трампе. Если и будет договоренность, то она будет достигнута во вторник в Сочи Путиными и Эрдоганом», — отмечается в опубликованной CNN статье.

В беседе с корреспондентом «Инфореактора» Клинцевич объяснил, почему именно Россия смогла завоевать авторитет в решении конфликтных ситуаций на международном уровне. Сенатор указал, что государства доверяют Москве, поскольку она не раз подтверждала свою приверженность принципам дипломатического урегулирования.

«Россия имеет реальный авторитет на международной арене. Наша страна всегда использует тезис «за мир во всем мире». Если его правильно формировать, то можно прийти к компромиссу и спокойствию. Думаю, что эксперты именно поэтому так говорят», — отметил Клинцевич.

Он напомнил, что Россия всегда выполняет данные ею обещания, чем выгодно отличается от некоторых других игроков на международной арене.

«У Москвы разговоры о мирном урегулировании звучат максимально убедительно. Поэтому с Россией соглашаются и ведут переговоры. Россия, договорившись, никогда и никого не обманула, это очень важно», — подчеркнул политик.

Антитеррористическая операция Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии началась 9 октября. Ее целью является зачистка приграничных областей от вооруженных курдских формирований, притесняющих местно арабо-суннитское население и создающих террористическую опасность для Анкары.

Временное перемирие, о котором США договорились с Турцией, действует в течение 120 часов. За этот период курдские банды должны покинуть 30-километровую зону вдоль сирийско-турецкой границы. Как неоднократно подчеркивала Анкара, если требования не будут выполнены, Турция возобновит операцию до полного достижения своих целей.