Бывший премьер-министр Латвии заявил, что его страна оказалась в «пятой точке»

Рига, 22 октября. Латвия сейчас находится намного в худшем положении, чем до вступления в Евросоюз и НАТО, заявил бывший премьер-министр страны Вилис Криштопанс. По его словам, политики, пришедшие ему на смену, не сумели справиться со своими задачами.

«Двадцать лет назад я оставил будущим политикам страну. Тогда в Латвии жили 2,4 миллиона человек, бездефицитный бюджет, а внешний долг — в 21 раз меньше, чем сейчас. Тогда у нас не было очередей на обследования в поликлинике, мы всех могли вылечить за бюджетные деньги. Если бы знал, в какую задницу попадет страна после меня, я бы из политики не ушел», — сказал Криштопанс, общаясь с журналистами.

Криштопанс был премьер-министром Латвии в 1998-1999 года. Через пять лет после его отставки, Латвия вступила в ЕС и НАТО. На данный момент население этой страны составляет 1,9 миллиона человека, пишет газета «Известия».

По данным Организации Объединенных Наций в ближайшие 30 лет Латвия может потерять 20% населения. Об этом писала «Газета.ru».

В 2017 году Латвия уменьшилась на 18 841 жителя (на данный момент население Латвии составляет 1,9 миллиона человек). 10 981 человек уехали из страны. Количество умерших, согласно данным Центрального статистического управления, превысило в прошлом году число новорожденных на 7860. При этом статистическое бюро Евросоюза Eurostat и Организация Объединенных Наций считают, что в ближайшие 30 лет Латвия потеряет около 20% населения.