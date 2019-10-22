Ученые нашли новое доказательство гибели динозавров от астероида

Москва, 22 октября. Ученые нашли новое подтверждение того, что причиной массового вымирания динозавров стало падение на Землю крупного астероида.

Исследуя известковые раковины морских водорослей фораминифер, ученые обнаружили, что кислотная среда в океане на границе мелового и палеогенового периодов изменилась внезапно. По мнению специалистов, извержения вулканов и прочие «земные» природные катаклизмы не могли послужить причиной столь резких изменений.

Ученые сообщают, что катастрофа произошла около 65 миллионов лет назад, когда на нашей планете погибли как минимум две трети живших в тот период динозавров и других морских и наземных организмов. Согласно наиболее вероятной версии, причиной массового вымирания стало падение астероида диаметром около 10 километров, в результате чего образовался кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан в Центральной Америке.

Существуют также предположения, что экосистемы находились в подавленном состоянии из-за повышенной вулканической активности в конце мелового периода, что привело к постепенной их деградации.

Ученые-геологи из Потсдамского центра наук о Земле имени Гельмгольца (Германия) решили найти истинную причину массовой гибели живых существ. Они подтвердили теорию об активизации вулканических процессов на границе мела и палеогена, что привело к насыщению атмосферы углекислым газом и закислению океана, которое стало причиной вымирания большинства морских видов, не способных создавать известковые раковины и скелеты в кислой среде. Но в случае закисления из-за вулканов процесс должен был проистекать постепенно, а при падении крупного метеорита — резко и внезапно.

Изучив окаменелости, полученные в результате бурения глубоководных скважин, исследователи проследили динамику закисления океана по известковым оболочкам водорослей фораминифер. Ученые отметили, что граница между отложениями мелового и палеогенового периодов по всей планете проявляется очень четко — в виде тонкого слоя, насыщенного иридием, принесенным астероидом.

В отложениях, лежащих ниже этого слоя, признаков закисления нет, а сразу над ним выявлены признаки существенного повышения кислотности океана, что свидетельствует о резком ее изменении, связанном, по всей видимости, с падением космического тела.

На восстановление среды Мировому океану понадобилось несколько миллионов лет, прежде чем организмы, обладающие известковыми скелетами, снова распространились по нашей планете.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Японии найдены горные породы, которые могут быть связаны с астероидом, погубившим динозавров.