Депутаты Европарламента «шокированы» словами Зеленского в разговоре с Трампом

Берлин, 22 октября. Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что была шокирована словами украинского президента Владимира Зеленского об отсутствии помощи стране со стороны Европы, сказанными им во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский в разговоре с Трампом пожаловался, что Германия, как и Франция, недостаточно помогают Киеву. В свою очередь, американский президент заметил, что США «тратят много времени и усилий» на Украину, а Германия «ничего не делает».

«Меня шокировали его слова, что ему неизвестна сумма денег, которую ЕС направляет Украине каждый год. Это раздражает. Возможно, он должен был читать свои бумаги лучше, возможно, он был плохо проинформирован Богданом», — заявил вице-президент комитета ассоциации «Украина — ЕС» Крамон-Таубадель.

Депутат выразила мнение, что своим заявлением Зеленский «хотел произвести впечатление на Трампа». По ее словам, таким образом глава Украины «демонстрирует неуважение», в частности, к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Заявление Зеленского также вызвало гнев немецких политиков, передает RT. Лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених подчеркнул, что «в первую очередь именно канцлер Германии и бывший тогда министром иностранных дел Штайнмайер сделали все для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта».

Председатель внешнеполитического комитета бундестага, член Христианско-демократического союза Норберт Реттген напомнил, что «европейцы предоставили Украине средства на измеряющуюся в миллиардах двузначную сумму».

Многие эксперты обращают внимание, что Зеленскому своими заявлениями удалось создать крайне негативный фон для дальнейшего общения с лидерами стран Евросоюза. Политологи уверены, что откровения Зеленского в его разговоре с Трампом не пройдут для украинского лидера бесследно.

Напомним, политические оппоненты Трампа ранее заявили, что во время переговоров с главой Украины тот пытался убедить собеседника начать расследование деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Украине. Информация вызвала крупный скандал в США.

Белый дом позднее обнародовал стенограмму беседы, в которой Минюст США не нашел нарушений национального законодательства и причин для проведения расследования против Трампа. Президент США потребовал прекратить «смешной импичмент».

Напомним, в разговоре с Зеленским Трамп отметил, что США многое делают для Украины, в то время как ЕС «ничего не делает для вас, они только говорят». Президент Украины «не на 100%, а на все 1000%» согласился с Трампом, подчеркнув, что Германии и Франции следовало бы делать для Киева куда больше. При этом стоит отметить, что Трамп не в первый раз упрекает Европу в недостаточной финансовой поддержке. В августе он обрушил волну недовольства на Данию. Американский лидер посчитал, что расходы Копенгагена в Североатлантическом альянсе недостаточны.

В конце сентября власти Германии подсчитали, сколько выделили на помощь Киеву денег с начала кризиса на Украине. В рамках сотрудничества с Киевом в целях содействия развитию Украины ФРГ выделила 544 млн евро помощи с 2014 года. После этого Киев неоднократно получал крупные выплаты на стабилизацию ситуации в стране. Итого сумма предоставленной Германией помощи Украине достигла 1,4 млрд евро.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, ФРГ занимает третье место среди доноров Украине, уступив США и Евросоюзу.