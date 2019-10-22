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«Секретный миллиардер» раздал квартиры и деньги жителям Костромы

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«Секретный миллиардер» раздал квартиры и деньги жителям Костромы

Кострома, 22 октября. Московский миллиардер Андрей Ковалев под видом блогера побывал в Костроме, где раздал неравнодушным горожанам квартиры и деньги.

Ковалев уже не первый год путешествует «под прикрытием» по стране в рамках телевизионного шоу «Секретный миллиардер». Перевоплощаясь в различные образы, бизнесмен встречается с обычными людьми, притворяясь бездомным, просит кров и пищу и щедро благодарит тех, кто проявляет неравнодушие.

«Секретный миллиардер» раздал квартиры и деньги жителям Костромы

На этот раз предприниматель отправился в Кострому, где под видом нищего искал работу и ночлег, знакомясь с настоящими бродягами и людьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию. Ковалев был шокирован тем, как живут местные пенсионеры. В последний день съемок он встретил бабушку, вынужденную собирать бутылки, поскольку ее пенсии катастрофически не хватало. Узнав о проблемах с жильем, миллиардер подарил старушке однокомнатную квартиру стоимостью свыше миллиона рублей.

«Секретный миллиардер» раздал квартиры и деньги жителям Костромы

Подобный подарок получила еще одна женщина — москвичка, оставшаяся без крыши над головой из-за «черных риэлторов». Из столицы жертва мошенников переехала в Кострому, где ей пришлось жить в тяжелых условиях.

В выпуске шоу, вышедшем в понедельник в эфир на телеканале «Пятница», Ковалев под видом руководителя художественного кружка также пытается встретиться с мэром Костромы, чтобы договориться о ремонте местного музыкального колледжа, знакомится с молодым музыкантом и узнает трогательные жизненные истории костромчан.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что число долларовых миллиардеров в России возросло к середине 2019 года до 110 человек.

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Источник: «Пятница»
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