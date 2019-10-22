Украинские мигранты в Польше регулярно сталкиваются с насилием и дискриминацией

Киев, 22 октября. Трудовые мигранты из Украины каждый день сталкиваются в Польше с унижением и физическим насилием, об этом пишет издание «Обозреватель».

Одним из последних случаем стал инцидент с украинским актером Юрием Чеботаревым, который работал в польской пиццерии поваров. Он попытался отпроситься с работы, чтобы принять участие в театральном фестивале. Владелец пиццерии предложил ему выбрать между пиццерией и работой; украинец выбрал работу, но вернувшись, столкнулся с отказом выплатить ему часть зарплаты. В ходе спора с хозяином пиццерии Чеботареву сломали нос; получить причитающиеся ему деньги украинец смог лишь после появления полиции.

«Я уверен, что если бы я себя защищал и на лице руководителя пиццерии был бы хоть один синяк, меня бы уже сегодня депортировали», — заявил украинец.

Он также рассказал о другом случае украинофобии в Польше – как-то раз к нему пристали несколько нетрезвых поляков, которые по его речи поняли, что он приехал с Украины. Они начали его толкать, требуя, чтобы он немедленно покинул страну. А коллегу Чеботарева как-то раз избили в польском автобусе за разговор на украинском языке, пишет «Известия».

Другой случай произошел с братьями Николаем и Владиславом Саенко. Они посетили польский ночной клуб, где охранники, услышав украинскую речь, начали их оскорблять. Братья решили выйти на улицу, но поляки последовали за ними, а затем догнали их и начали избивать ногами. После избиения Саенко провел в коме 18 дней, у него полностью парализована левая сторона тела.

Каждый год на сезонные работы в Польшу отправляются около девяти миллионов украинцев. В последнее время это число продолжает увеличиваться. Украинцы считают престижной работу в Польше, где они получают зарплату существенно выше украинской; при этом, в самой Польше она считается довольно низкой, а к украинцам относятся как к дешевой рабочей силе. Кроме того, поляки рассматривают украинцев как конкурентов за рабочие места.