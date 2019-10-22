Еще двое турецких военных погибли под обстрелами курдов-террористов в Сирии

Анкара, 22 октября. Двое турецких военных погибли на северо-востоке Сирии от огня курдов-террористов в зоне проведения антитеррористической операции «Источник мира».

Турецкие военнослужащие скончались от ранений, полученных в провинции Алеппо 12 и 16 октября в результате снайперского и минометного огня со стороны курдов-террористов. Ранее сообщалось, что армия Турции потеряла семь человек с момента начала антитеррористической операции в Сирии. Еще два солдата были убиты на турецкой территории в ходе столкновений регулярных войск с признаваемой Анкарой террористической «Рабочей партией Курдистана» (РПК).

Операция «Источник мира» началась на северо-востоке Сирии 9 октября. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, ее целью является зачистка приграничной территории от курдских вооруженных формирований с последующим созданием вдоль сирийско-турецкой границы «зоны безопасности».

Курды оккупировали этот район в ходе войны в Сирии под предлогом борьбы с ИГ1 (организация запрещена в РФ), после чего начали притеснять коренное арабо-суннитское население. Известны случаи грабежей, убийств местных жителей, а также факты дискриминации и принудительной мобилизации мужчин в ряды курдских банд для войны против турецкой армии. Кроме того, курдами были организованы «коридоры», с помощью которых РПК получала подкрепления в виде живой силы и оружия.

17 октября в ходе переговоров между Анкарой и Вашингтоном было достигнуто соглашение о 120-часовом прекращении огня. В течение этого времени, согласно договоренности, курдские бандиты должны покинуть 30-километровую приграничную зону, сдав тяжелые вооружения и разрушив укрепления. В обмен США пообещали снять с Турции введенные ранее санкции.

Анкара неоднократно заявляла, что возобновит военную операцию вплоть до полной зачистки региона в случае невыполнения курдами взятых на себя обязательств.

Как пишет «Газета.ру», накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что глава Белого дома готов к военным действиям против Турции «в случае необходимости», несмотря на то, что «предпочитает мир войне».

1 Организация запрещена на территории РФ.