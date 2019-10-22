РФ играет важную роль в урегулировании в САР на фоне борьбы Турции с курдами-террористами

Москва, 22 октября. Роль России в урегулировании сирийского кризиса является ключевой на северо-востоке страны, где Турция проводит военную операцию против курдов-террористов. Об этом заявил заместитель директора Института востоковедения РАН Владимир Исаев.

По его словам, Россия сумела закрепить за собой роль одного из государств, обладающих ключевым влиянием на ситуацию в Сирии. Такое же мнение было озвучено на веб-сайте американского телеканала CNN.

«Действительно, мы стали формальным лидером, учитывая, как сильно сдали американцы. Так что сейчас там лидеры фактически мы и, пожалуй, еще и Турция. А так я особо в данный момент там других лидеров не вижу, я имею в виду по степени влияния», — приводит слова эксперта информационно-аналитическое издание «Слово и Дело».

Также он прокомментировал предстоящую встречу российского президента Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоится 22 октября в Сочи. В этот же день истечет объявленное Анкарой перемирие на северо-востоке Сирии. По словам Исаева, данная встреча является чрезвычайно важной, так как необходимо предотвратить потенциально возможное столкновение сирийской армии с турецкой в боевых действиях. Эксперт предположил, что эта тема станет главной на переговорах.

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. С ее помощью у границы Турции и Сирии должна появиться буферная зона, куда смогут переехать сирийские беженцы, которые сейчас укрываются в Турции.

Турция проводит антитеррористическую операцию для создания зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4. Операция ведется против вооруженных формирований, которые называют себя курдами и их не пускают в Иракский Курдистан.

Напомним, эти вооруженные формирования в Сирии не воевали с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1, а договаривались, включали террористов в свои ряды. При этом официально курды заявляют о войне с ИГИЛ, на самом деле это предлог для захвата восточного берега Евфрата, где живут сунниты.

1 Организация запрещена на территории РФ.