Пушков оценил угрозы Помпео в адрес Турции из-за операции против курдов-террористов в САР

Москва, 22 октября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «невиданным» заявление госсекретаря США Майка Помпео, пригрозившего «военными действиями» своему союзнику по НАТО — Турции.

Ранее в понедельник Помпео заявил, что США хоть и «предпочитают мир войне», «но если понадобятся военные действия, то вы должны знать, что президент Трамп полностью готов к принятию таких шагов».

«Из невиданного: по словам Помпео, при необходимости Трамп готов к военным действиям против Турции (!). Еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО. Похоже на риторику», — написал в своем микроблоге в Twitter российский сенатор.

При этом Пушков добавил, что в понедельник «слушал в Стамбуле» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также глав МИД и обороны Турции.

«Вряд ли их удастся устрашить», — подытожил он.

Отметим, как сообщал RT, говоря о военных действиях против Анкары, Помпео отказался объяснить, какие конкретно действия Турции могут привести к подобному развитию событий. Кроме того, он не стал скрывать, что для достижения необходимых для Вашингтона результатов Штаты готовы использовать экономические и дипломатические меры.

Проведение антитеррористической операции «Источник мира» в Сирии было инициировано 9 октября Турцией с целью формирования буферной зоны вдоль турецко-сирийской границы. Главная задача — борьба с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1.

Позднее Анкара и Вашингтон достигли договоренности о приостановке операции на 120 часов, чтобы курды-террористы успели уйти из планируемой «безопасной зоны», сообщала «Газета.ру».

В понедельник Трамп сообщил, что срок приостановки турецкой военной операции против курдских террористов может быть немного продлен. Стоит отметить, что вывод американских войск из Сирии после начала турецкой операции курды восприняли как предательство. Теперь, обращают внимание эксперты, США пытаются спасти курдов-террористов.

В частности, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов обратил внимание, что США пытаются сохранить влияние на курдских боевиков, чтобы использовать их для дестабилизации ситуации в Сирии и давлении на сирийское правительство.

1 Организация запрещена на территории РФ.