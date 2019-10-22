Помпео допустил, что США применят силу против Турции, борющейся с курдами-террористами

Вашингтон, 22 октября. Власти США готовы задействовать военную силу в отношении Турции в связи с проводимой ею военной операцией на севере Сирии против курдов-террористов. Однако госсекретарь США Майкл Помпео не стал уточнять, какие именно действия Анкары могут привести к такому шагу со стороны Вашингтона.

«Мы предпочитаем мир войне. Однако в том случае, если потребуется динамика или военная акция, следует знать, что президент Трамп полностью готов предпринять такие действия», — подчеркнул он.

Помпео не стал уточнять, в каком случае США могут применить военную силу. По словам госсекретаря, он не хотел бы «лезть вперед президента» с решением о целесообразности задействования военных возможностей США. Помпео подчеркнул, что экономическое и дипломатическое давление выглядит целесообразнее.

Ранее Трамп подписал указ о введении ограничительных мер против Турции в связи с антитеррористической операцией Анкары на севере Сирии. Подписанное президентом распоряжение дает возможность министерству финансов и Госдепартаменту вводить санкции против любых организаций и лиц, связанных с официальной Анкарой, пишет газета «Известия».

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале антитеррористической операции против курдских боевиков на северо-востоке Сирии. Главной целью турецкой операции является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии. Кроме того, Анкара намерена блокировать трассу М-4, которую террористы используют для доставки боеприпасов.

Военная операция Турции направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). При этом курдские боевики не вели боевые действия против террористов ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.