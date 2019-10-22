Путин поручил Голодец решить вопрос поддержки документального кино в РФ

Москва, 22 октября. Президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Ольгой Голодец заявил о необходимости продвижения российского документального кино, сообщает пресс-служба Кремля.

В беседе с Голодец глава государства напомнил, что на встрече с коллективом ВГИКа ранее была озвучена идея создать студию документального фильма. Вице-премьер ответила, что пока данный вопрос не обсуждался.

Путин попросил ее обсудить этот вопрос с министром культуры. При этом он призвал уделить внимание нескольким моментам, «связанных с продвижением этого контента». Путин подчеркнул, что в продвижении качественного документального кино заинтересованы все стороны.

«Есть и достижения России. Есть какие-то проблемы, о которых тоже нужно ставить вопрос в документальном кино. Есть привлекательные вещи, связанные с экологией, с внутренним нашим туризмом, с искусством и так далее. Эта ниша, безусловно, имеется, она востребована, такой контент востребован. Надо им помочь просто», — заявил глава государства.

Путин 17 октября посетил ВГИК по случаю столетия вуза и встретился со студентами.

Глава государства осмотрел учебные помещения института, ознакомился с работой факультета анимации и мультимедиа, посетил мастерскую по изготовлению кукол, павильоны операторского факультета. Также президент РФ присутствовал на класс-концерте студентов выпускного курса, передавал RT.

На встрече с выпускниками глава государства, в частности, заявил, что поддерживает идею создать отдельный международный рейтинг для творческих вузов. Создать подобный рейтинг предложил ректор ВГИКа Владимир Малышев. Он взял на себя инициативу разработать для творческих вузов международный рейтинг. Путин отметил, что «это непростая история», но нужно выступить инициаторами этого процесса.