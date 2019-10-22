Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в четырех провинциях

Дамаск, 22 октября. Боевики незаконных вооруженных формирований, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают вести обстрелы населенных пунктов Сирии. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Бакин.

Он рассказал, что в Сирии продолжается работа, задачей которой является невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи гражданам республики в восстановлении мирной жизни.

Так, за прошедшие сутки российские специалисты провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Бустан провинции Эс-Сувейда. Местные жители получили 750 продовольственных наборов общие весов 3,71 тонны. Всего с начала процесса ЦПВС провел 228 гуманитарных акций, а общий вес розданного груза составил 3665,68 тонны.

Кроме того, с 30 сентября 2015 года в Сирию с территорий иностранных государств вернулись свыше 658 тысяч человек, а в места довоенного проживания возвратились более 1 300 000 внутренних переселенцев. Также за время работы российских специалистов в Сирии были отремонтировано 1093,5 километра автомобильных дорог, восстановлены более 32 тысяч жилых домов, а также 906 образовательных и 205 медицинских учреждений, пишет «Газета.ру».

Российский генерал-майор отметил, что 20 октября было зафиксировано 15 обстрелов. Боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

ЦПВС призывал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.