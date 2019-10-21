Захарова назвала фейк-ньюз очередные обвинения Цукерберга во вмешательстве в выборы в США

Москва, 21 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейковой новостью слова основателя Facebook Марка Цукерберга о якобы вмешательстве России, Китая и Ирана в подготовку к выборам 2020 в США.

Ранее Цукерберг в интервью NBC выступил с утверждением о том, что Россия, Китай и Иран якобы предпринимают попытки вмешательства в американские выборы, которые должны пройти в следующем году.

«Вот вам и «фейк-ньюс в соцсетях». Дешево и сердито», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Подписчики Захаровой в соцсети в комментариях к записи поддержали слова представителя МИД РФ. По мнению большинства из них, Цукерберг не имеет права вмешиваться в политику.

В частности, пользователь Ирина Затуло недоумевает, почему Цукерберг и западные СМИ считают, «что их мнение кого-то особо интересует».

«Господин бизнесмен пусть и дальше продолжает зарабатывать, СМИ вещать, ну а политикой должны заниматься специально подготовленные люди, и это явно не он», — написала она.

«Мало кто чего считает. Это его считалки, пока не предоставит факты», — акцентировал внимание на отсутствие доказательств Александр Хаджи.

«В фейсбуке не хватает значка фейк-ньюс рядом со смайлами», — пишет Сергей Климин.

Сергей Дубровин обратил внимание, что заявления основателя соцсети могут иметь серьезные последствия, о которых Цукерберг не задумывается сейчас.

«Он считает со своей позиции, но это приведет у них в стране к «охоте на ведьм», расколет американское единство. Будут высылать русских из Америки. Он сам не ведает, что творит, хоть и гений», — написал он.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

18 апреля спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал доклад о мнимом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В нем спецпрокурор был вынужден признать, что подозрения о связи президента США Дональда Трампа с Россией подтвердить не удалось. «Русский след» в отдельных процессах против американских политиков, адвокатов, политтехнологов и чиновников не просто не прослеживался — он там начисто отсутствовал. Завершившееся провалом «расследование» обошлось американским налогоплательщикам в более чем 30 млн долларов.