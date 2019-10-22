Глава Росстата рассказал о российско-белорусских трендах цифровизации переписи населения

Перепись населения в Белоруссии выходит на финишную прямую. 18 октября в республике завершился онлайн-этап, в котором приняли участие 2 млн 24 тысяч человек. Изучить опыт организации первой в СНГ цифровой переписи населения в Минск приехали специалисты Росстата. В интервью Федеральному агентству новостей глава ведомства Павел Малков поделился впечатлениями от увиденного и рассказал, как новый опыт повиляет на всероссийскую перепись населения-2020.

— Павел Викторович, чем вызван ваш интерес к этой переписной кампании в Белоруссии?

— Белоруссия одна из первых на постсоветском пространстве провела в этом году цифровую перепись. Интернет-этап завершился, стартовала перепись стандартными способами. Мы к этому процессу присоединимся через год. Всероссийская перепись-2020 будет в корне отличаться от всего, что было раньше: ее невозможно представить без использования цифровых технологий. На них мы в первую очередь обратили здесь внимание.

Это даже не веяние времени и какие-то дополнительные возможности. Вопрос в том, что, если мы не предоставим людям возможность использования интернет-технологий, переписаться через Интернет, то мы просто потеряем часть аудитории. Потому что людям, с одной стороны, становится все привычнее общаться и работать через Интернет, а с другой люди все неохотнее идут на личный контакт. Соответственно, интернет-перепись становится уже обязательным требованием.

Нам интересно буквально все: и технологии, с помощью которых осуществляется сбор и обработка данных, и программные продукты, цифровые карты, которые используются переписчиками, и планшеты, с которыми пойдут переписчики, и ситуационный центр. Это ровно то же самое, что мы планируем применять у себя в 2020 году, эта практика для нас бесценна.

Многие из них мы итак планировали использовать, но одно дело понимать, что это нужно, а другое дело увидеть это вживую. Пропустить через себя и почувствовать, как люди прошли через все эти этапы и процессы. Мы видим здесь много нюансов, которые позволят нам провести перепись эффективно и не совершить ошибки.

— Какие впечатления от увиденного?

— Мы видим, что граждане очень активно откликнулись на возможность переписаться через Интернет, отзывы достаточно положительные. Удобный переписной лист в электронном виде. Если неудобно, я через три минуты брошу и скажу: «Ну вас всех!», и не пройду перепись ни в Интернете, ни в живую. Рассказали нам про смс-рассылки, как завлекали. Это подвигло людей на участие.

— Что Росстат возьмет на вооружение при проведении всероссийской переписи населения в 2020 году?

— Мы изучили, как обучали переписчиков. Мобильные группы переписчиков достойны отдельного обсуждения. Мы должны видеть в режиме онлайн ход проведения переписи, контролировать ход, сколько поминутно проходит людей. В ближайшие дни мы соберемся в Росстате с коллегами, обсудим интересные инновации, предложения, и посмотрим насколько они применимы в нашей стране.

Людей сейчас привлекать к переписи нужно совсем не так, как раньше. Нужно рассказывать для чего она необходима. Нужно показывать результаты, цифры, наглядно и доступно. Коллеги нам рассказали про вопросы информационной безопасности и устойчивости функционирования всей этой IT-инфраструктуры. Не секрет, что, с одной стороны, это огромные возможности, а с другой — это еще одна уязвимая точка. Информационные технологии иногда подводят, ломаются планшеты, сервера, компьютеры. Коллеги, к сожалению, тоже не избежали этого. Были сбои во время работы при подготовке к проведению переписи. Были сбои в работе портала при прохождении интернет-переписи, эти организационные моменты мы учтем.

Это важно — деперсонифицированные данные. Персональные к нам никогда не попадают.

— Перепись анонимная.

— Абсолютно. Кроме того, во время всероссийской переписи населения никто не будет забыт. Но, поскольку прийти к каждому лично пообщаться, к сожалению, не получится, мы будем использовать другие технологии сбора недостающих данных — работу с административными базами данных ведомств. Мы смотрим, например, реестр недвижимости Росреестра, данные из ЖКХ. Раньше это делалось вручную, например, по информации из паспортных столов, а сейчас мы делаем это с помощью больших данных других ведомств или даже внешних организаций. Мы планируем поэкспериментировать с данными операторов мобильной связи. Это даст нам новое качество переписи и статистики.

— Как новая «упаковка» данных переписи сможет повлиять на эффективность социально-экономических решений в России?

— Упаковка переписи влияет только на ее эффективность. Цифровые технологии дают нам больший охват населения и намного более быстрые, качественные и глубокие аналитические результаты. А как идет работа с полученными данными — это вопрос каждого ведомства. Наша задача — довести до него необходимую ему информацию. Буквально каждое ведомство оперирует нашей информацией, начиная с вопросов формирования бюджета и заканчивая вопросами формирования социальной политики. Это основа для принятия всех значимых управленческих решений. И это один из новых вызовов для нас. От того, насколько мы сможем «перевести» результаты переписи на понятный каждому язык, будет зависеть, в том числе, эффективность использования собранных данных.

— Существует ли между Россией и Белоруссией интеграция в сфере статистики?

— Здесь мы все действуем в рамках установленных международных правил и норм. Необходимость проведения переписи закреплена на уровне ООН. Сейчас очередной десятилетний раунд. В следующем году, насколько я помню, более 50-ти стран проводят свою перепись. При этом недавно у нас состоялось очень интересное обсуждение «Дорожной карты по сближению макрополитик». Речь идет о синхронизации методологии, которая используется в Росстате и Белстате. Мы с коллегами уже давно взаимодействуем в рамках такой дорожной карты, а сейчас мы хотим вывести эту работу на более высокий, качественный уровень. Это документ позволит нам сблизить подходы к формированию официальной статистики. Не только переписи населения, а вообще по всем направлениям.

— Что это за подходы?

— Немного рано говорить про содержание, мы вместе расскажем об этом ближе к декабрю.