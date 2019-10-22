Добычей нефти на севере Сирии в пользу курдов-террористов может заняться компания из США

Вашингтон, 22 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что добычей нефти в северных районах Сирии может заняться американская компания – в интересах курдов-террористов. Соответствующее заявление он сделал на заседании своего кабинета в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

Комментируя вывод американских войск из северной Сирии, Трамп заявил, что США «взяли нефть под охрану». Однако относительно дальнейшей судьбы месторождений в этом регионе он высказался довольно двусмысленно. По его словам, он выступал против американского вторжения в Ирак в 2003 году, которое завершилось свержением президента Саддама Хуссейна.

«Это было не лучшее решение. Но я всегда говорил: «Если вторгаетесь, то оставьте себе нефть!». То же самое и здесь», — заявил Трамп.

Он пообещал «придумать что-нибудь» для курдов, чтобы у них были денежные средства. Трамп не исключил, что в регион может прийти американская нефтяная компания, которая займется добычей нефти.

Напомним, на прошлой неделе власти Турции объявили о старте антитеррористической операции против курдских террористов на севере САР. Ключевой целью маневров является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии, а также блокировка автодороги, которую террористы используют для перемещения и доставки боевых припасов и вооружения, пишет «Газета.ру».

Антитеррористическая операция Анкары направлена против курдских террористов, захвативших восточный берег Евфрата под видом «борьбы» с международной террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). При этом курдские боевики не вели боевых действий против террористов ИГ1, поскольку большинство из них входят в ряды курдских вооруженных формирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.