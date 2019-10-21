США могут продлить приостановку турецкой операции против курдов-террористов в Сирии

Вашингтон, 21 октября. Срок приостановки турецкой военной операции против курдских террористов в Сирии при необходимости может быть немного продлен. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Во время заседания своего кабинета в Белом доме Трамп отметил, что вице-президент Майкл Пенс и госсекретарь Майк Помпео в Анкаре «договорились об очень хорошем пятидневном прекращении огня».

«Если нам потребуется небольшое продление, это произойдет», — добавил глава Белого дома.

Проведение антитеррористической операции «Источник мира» в Сирии было инициировано 9 октября Турцией с целью формирования буферной зоны вдоль турецко-сирийской границы, сообщал RT. Главная задача — борьба с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1.

По итогам встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Пенса было достигнуто соглашение о 120-часовом перемирии, согласно которому курды-террористы должны уйти из планируемой «безопасной зоны».

Отметим, 15 октября Трамп подписал указ о выводе войск США из Сирии, после чего американские военные покинули две свои базы в районе сирийского Манбиджа и отправились к границе с Ираком. Эксперты тогда назвали решение главы Белого дома «предательством своих союзников» курдов, которых они активно поддерживали во время конфликта в Сирии.

Ранее в понедельник заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов обратил внимание, что США пытаются сохранить влияние на курдов-террористов в Сирии, чтобы использовать их для дестабилизации ситуации в регионе и давлении на сирийское правительство.

1 Организация запрещена на территории РФ.