Генпрокуратура Украины уволит более двухсот прокуроров

Киев, 21 октября. Свыше двухсот украинских прокуроров будут уволены Генеральной прокуратурой Украины, так как они не подали заявление на переаттестацию. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Ранее сообщалось о том, что генеральная прокуратура Украины не допустила к аттестации прокуроров Алексея Донского и Сергея Горбатюка, а также трех следователей, которые вели дела о происходящем во время Майдана.

«Двести восемнадцать прокуроров ГПУ не подали заявления о намерении пройти аттестацию и работать в новых органах прокуратуры. Таким образом они самостоятельно отказались от аттестации для перевода в офис генерального прокурора. В их число входят также прокуроры, которые, вопреки закону и порядку прохождения прокурорами аттестации, подали заявления, которые не соответствуют установленной форме. Они подлежат увольнению в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали в ГП Украины, свыше 96% прокуроров подали заявление установленного образца. Аттестация всех сотрудников проходит в связи с реформой органов прокуратуры. Для допуска к ней нужно подписать заявление специального образца, в котором сотрудник прокуратуры соглашается с тем, что при принятии решения об аттестации комиссия может принимать во внимание любую информацию от физических или юридических лиц без необходимости ее проверять, пишет «Газета.ру».

Ранее сообщалось о том, что генеральная прокуратура Украины расследует массовую выдачу венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям западных и восточных областей страны.