Потерпевшими по делу о прорыве дамб в Красноярском крае признаны почти 30 человек

Москва, 21 октября. Почти 30 человек признаны потерпевшими по уголовному делу о прорыве дамб в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

В понедельник суд отправил под стражу на два месяца гендиректора ООО «Сисим», горного мастера и начальника участка этого же предприятия. В ГСУ СКР РФ отметили, что арестованные пытались препятствовать следствию: вечером 19 октября сотрудники компании попытались вывезти из офиса документы и системные блоки. На месте их остановили следователи, приехавшие на обыски.

К этому моменту следователи уже допросили 185 очевидцев, провели обыски в офисах золотопромышленной артели, семь раз провели осмотры места происшествия, в том числе с помощью квадрокоптера и вертолета.

«Потерпевшими признаны 29 человек, проведено шесть выемок документов и электронных носителей информации в контролирующих органах, назначено и проводится пятнадцать экспертиз», — говорится в сообщении ГСУ СК РФ.

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день родственники опознали тела 14 рабочих, погибших при прорыве каскада дамб.

Напомним, 19 октября на реке Сейба в Красноярском крае произошел прорыв дамбы на золотодобывающем прииске, в результате чего погибли 15 сотрудников предприятия, еще пятеро пропали без вести. Следователи установили, что дамбы были возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения.

Президент России Владимир Путин поручил главе Красноярского края Александру Уссу обратить внимание на нужды населения, которое пострадало во время разрушения дамб, сообщала «Газета.ру».