Песков объяснил кадровые решения в СПЧ ротацией

Москва, 21 октября. Недавние кадровые решения в Совете по правам человека России были вызваны необходимостью ротации его состава, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Указ об изменениях в составе Совета по правам человека при главе государства был подписан российским президентом Владимиром Путиным. Среди прочего, Михаила Федотова на посту руководителя совета сменил Валерий Фадеев.

«Ротация», — приводит слова Пескова ТАСС.

Кроме того, в состав совета вошли: исполнительной директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов (в качестве ответственного секретаря Совета).

Летом Федеральное агентство новостей сообщало, что СПЧ разработал два варианта возможной амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. Президиум Совета принял решение инициировать амнистию по случаю 75-летия Победы в апреле текущего года. Подготовкой занимались две постоянные комиссии СПЧ.

СПЧ выполняет консультативные функции при главе российского государства. Его задачей является оказание содействия главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информирование президента о положении дел в этой области, содействие развитию институтов гражданского общества, а также подготовка предложений главе государства по вопросам, входящим в компетенцию Совета.