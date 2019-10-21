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Турция проинформировала иностранных военных атташе об операции против курдов-террористов в САР

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Турция проинформировала иностранных военных атташе об операции против курдов-террористов в САРАнкара, 21 октября. Министерство обороны Турции проинформировало военных атташе из 63 стран о ходе турецкой операции против курдов-террористов на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает пресс-служба турецкого оборонного ведомства.

«Работающие в Анкаре военные атташе из 63 стран были проинформированы в министерстве обороны об операции «Источник мира» и текущей ситуации в Сирии», — говорится в сообщении.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале военной операции против курдских террористов на северо-востоке Сирии. Главной целью операции является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии, а блокирование трассы М-4, которая служит коридором для террористов.

Турецкая операция направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). При этом курдские террористы не принимали участия в боевых действиях против боевиков ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований. Деятельность курдских террористов на территории Сирии способствовали созданию «спящих ячеек» ИГ, члены которых готовы в любой момент начать партизанскую войну в САР.

13 октября в Пентагоне заявили, что США выведут американские войска из северных районов Сирии из-за операции Турции против курдов-террористов. 15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о выводе американских военных из Сирии. В этот же день войска США покинули две военные базы в районе сирийского Манбиджа и отправились к границе с Ираком.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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