Двенадцатилетний школьник пропал в Москве

Москва, 21 октября. Двенадцатилетний мальчик пропал в центральном округе Москвы. Ребенок вышел из дома в прошлую пятницу и до сих пор не вернулся.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные поискового отряда «Лиза Алерт», мальчик 18 октября вышел из дома и до сих пор не вернулся. Рост мальчика 165 сантиметров, глаза зеленые, волосы темно-русые, телосложение — худощавое.

Ночью к поискам ребенка подключились добровольцы отряда «Лиза Алерт».

Напомним, ранее трагедия случилась в Саратове. Девятилетняя девочка пошла в школу и исчезла. В поисках сотрудникам правоохранительных органов помогали волонтеры отряда «Лиза Алерт». Региональное управление МЧС РФ рассылало по SMS информацию о пропавшем ребенке. В социальных сетях был опубликован фоторобот предполагаемого преступника.

Позже тело девочки нашли в гараже в районе Сельхозинститута, сообщала «Газета.ру». Как оказалось, ребенок не дошел считанные метры до своего дома. Девочка погибла от удушения. Официально причина ее смерти обозначена как механическая асфиксия. Слухи о том, что убийца изнасиловал свою жертву, медицинская экспертиза не подтвердила.

Позже был задержан подозреваемый в убийстве несовершеннолетней, свою вину в содеянном он признал. Мужчина, который был ранее неоднократно судим. Жители Саратова устроили стихийный митинг, требуя отдать предполагаемого убийцу ребенка им на самосуд.