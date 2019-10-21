Малышева назвала лекарства, сочетание которых с алкоголем может привести к смерти

Москва, 21 октября. Ведущая программы о здоровье Елена Малышева назвала пять лекарств, сочетание которых с алкоголем может серьезно навредить здоровью или даже привести к летальному исходу.

Первым из пяти оказался парацетамол и другие жаропонижающие, в основе которых он есть. При совместном употреблении с алкоголем серьезная нагрузка идет на печень, где блокируются ферменты, разрушающие парацетамол, сообщает «Экономика сегодня». В результате препарат накапливается в печени, и его токсическое действие начинает проявляться вплоть до желтухи, разрушения печени и летального исхода.

Опасны в таком случае и антигистаминные препараты, призванные бороться с проявлениями аллергии. Они блокируют нейтрализующие алкоголь ферменты печени, и токсическое воздействие спиртного начинает накапливаться. Это приводит к «страшной» рвоте.

В первую тройку также попали лекарства от эректильной дисфункции (для повышения потенции). По словам Малышевой, эти препараты локально расширяют сосуды, что может привести к снижению кровяного давления. Аналогичным образом действует и алкоголь, только уже по всему телу. Итогом может стать катастрофическое падение давления вплоть до летального исхода.

Малышева предупреждает и об опасности совмещения алкоголя со снотворными. И алкоголь, и лекарства настроены на угнетение деятельности центральной нервной системы. Это может привести к тому, что дыхательный центр человека может просто перестать работать. Последствия этого легко представить.

Пятым опасным в смешении с алкоголем оказался клонидин (клофелин). Как и алкоголь, он расширяет сосуды и понижает давление. В итоге, кровь может перестать поступать в мозг, что грозит инсультом.

Ранее доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказала, как лучше сохранить здоровье печени. Как сообщала «Газета.ру», по его словам, активный образ жизни, употребление фруктов, овощей и орехов, а также отказ от чрезмерного употребления алкоголя и соблюдение личной гигиены способствуют улучшению здоровья этого органа. На развитие заболеваний печени оказывают такие факторы, как вирусные инфекции, заражение гельминтами через пищу, малоподвижный образ жизни, избыточный вес, злоупотребление спиртными напитками и токсическое поражение лекарствами.

Отметим, на сайте программы «Здоровая Россия» теперь можно найти памятку «Об ответственном употреблении алкоголя», которая расскажет, как минимизировать вред от спиртного.

Ответственный подход подразумевает 10 простых правил. Среди них эксперты отмечают необходимость знать свою меру, чтобы не терять контроль над собой. Советуют не пить залпом, поскольку всасывание алкоголя начинается уже в ротовой полости. Кроме того, специалисты настоятельно рекомендуют закусывать.