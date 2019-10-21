Володин примет участие в конференции спикеров Совета Европы

Москва, 21 октября. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал, что намерен принять участие в конференции спикеров Совета Европы. Кроме того, он рассказал, как будет проходить первое чтение проекта бюджета на 2020-2022 годы.

«По мнению всех представителей фракций, необходимо принять приглашение, которое поступило, — участвовать в конференции председателей парламентов стран, входящих в Совет Европы, руководителей парламентов, которые будут работать 24–25 октября в Страсбурге в ПАСЕ», — заявил Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Государственной думы.

Как отметил Володин, данное решение является «со всех сторон правильным». По его словам, в ходе конференции состоятся двусторонние встречи с главами парламентов стран, входящих в ПАСЕ. Он добавил, что повестка обещает быть достаточно напряженной. Как отметил Володин, руководители некоторых парламентов европейских стран уже выразили свое желание встретиться.

«Также есть желание встретиться с руководством ПАСЕ, поэтому нам было бы правильно принять это приглашение и поехать», — подчеркнул Вячеслав Володин, напомнив, что в этом году Совету Европы исполняется 70 лет.

Делегация Госдумы РФ с участием представителей всех фракций вылетит из Москвы поздно вечером 23 октября – сразу после рассмотрения в первом чтении законопроекте о бюджете.

В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили ряда прав после воссоединения с Крымом. В ответ на это Москва приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году заморозила свои выплаты до тех пор, пока полномочия не будут восстановлены.

26 июня на сессии ПАСЕ была одобрена резолюция, в соответствии с которой права российской делегации в этой организации были восстановлены в полном объеме. Впоследствии РФ заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год.