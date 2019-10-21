Москва, 21 октября. Украинские власти должны оставить попытки вернуть Донбасс и построить стену на границе с неподконтрольными территориями. Об этом в понедельник заявил украинский актер и писатель Антон Мухарский.

«Мой рецепт – они выбрали Россию, пусть остаются с Россией. Я вообще за стену. Зачем вы им навязываете Украину? Они хотят в Россию. У них Жуков герой, у меня – Бандера. Мы никогда не поймем друг друга», — рассказал он в эфире телеканала Obozrevatel.

Ранее сообщалось, что украинская армия размещает военную технику на участке у Золотого в Донбассе, несмотря на достигнутые ранее договоренности по отводу войск. По данным Народной милиции ЛНР, во время проведения работ из-за отсутствия карт минных полей у украинских силовиков на мине подорвался экскаватор из состава 72 бригады ВС Украины.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.