В штабе Зеленского ответили Манукяну на приглашение поесть в Ростове шаурмы на скорость

Федеральное агентство новостей публикует ответ представителя президента Украины Владимира Зеленского на приглашение посетить кулинарный чемпионат по поеданию шаурмы в Ростове-на-Дону. С предложением посетить ростовский кулинарный фестиваль к Зеленскому через соцсети обратился колумнист ФАН, член совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.

По мнению Манукяна, Зеленскому нужно вспомнить о своем опыте бывшего кавээнщика и немного разрядиться на чемпионате по скоростному поеданию шаурмы, тем более, что он «в этом деле профи» (ранее президент Украины призывал украинских политиков не пренебрегать этим популярным блюдом).

Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим паче – ганебного. А ще – допомагає не «забронзовіти», не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно. Рекомендую! #ШаурмаТакШаурма pic.twitter.com/LEmQe6USM8 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 29 мая 2019 г.

Манукян уверен, что Зеленский мог бы стать чемпионом в этом веселом и вкусном соревновании, которое пройдет в российском городе. Блогер связался с представителем штаба Зеленского и послал президенту Украины приглашение в Ростов-на-Дону.

Представитель PR-службы штаба Владимира Зеленского на выборах президента Украины Владислав Рогимов через соцсети ответил на это приглашение.

«Мы, безусловно, видели в медиа, соцсетях и Telegram-каналах приглашение в адрес Владимира Зеленского посетить Россию, а если быть конкретнее — Ростов-на-Дону — и стать гостем кулинарного чемпионата. К сожалению, Владимир Александрович сейчас находится в Японии и приехать в Ростов в означенную дату (23 октября) не сможет. Мы отреагировали на это приглашение, потому что хорошо знаем человека, от которого оно поступило. Вадим Манукян многое делает для восстановления мира между Украиной и Россией. Постараюсь лично посетить это мероприятие 23 октября», — написал Владислав Рогимов.

Вадим Манукян прокомментировал ответ представителя Зеленского.

«Для меня большой неожиданностью стал тот факт, что представители Владимира Зеленского отслеживают мои публикации, которые касаются сферы восстановления российско-украинских отношений, — отметил Вадим в комментарии Федеральному агентству новостей. — Вероятно, они видели мои интервью, которые я делал с украинским политиком Евгением Мураевым, а также с заслуженным деятелем искусств Украины Любовью Титаренко. Мне очень неприятно наблюдать за тем, в какую пропасть свалились отношения России и Украины. Разумеется, я мечтаю, что однажды нам удастся снова начать диалог и не только сфере политики: общественная дипломатия тоже, порой, творит чудеса. Если представитель PR-службы штаба Зеленского, который, как я понимаю, помогал ковать его победу на выборах и помог не позволить (экс-президенту Украины Петру) Порошенко стать еще на пять лет могильщиком страны, сможет выбраться 23 октября в Россию, я буду с удовольствием его ждать на чемпионате в Ростове-на-Дону. И я, безусловно, благодарен представителям Владимира Зеленского за то, что они отреагировали на мое приглашение».

23 октября в Ростове-на-Дону впервые пройдет чемпионат по поеданию шаурмы. Местом проведения этого чемпионата донская столица выбрана неслучайно: Ростов давно славится вкусной шаурмой.