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В штабе Зеленского ответили Манукяну на приглашение поесть в Ростове шаурмы на скорость

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В штабе Зеленского ответили Манукяну на приглашение в Ростов поесть шаурму на скорость

Федеральное агентство новостей публикует ответ представителя президента Украины Владимира Зеленского на приглашение посетить кулинарный чемпионат по поеданию шаурмы в Ростове-на-Дону. С предложением посетить ростовский кулинарный фестиваль к Зеленскому через соцсети обратился колумнист ФАН, член совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.

В штабе Зеленского ответили Манукяну на приглашение в Ростов поесть шаурму на скорость

По мнению Манукяна, Зеленскому нужно вспомнить о своем опыте бывшего кавээнщика и немного разрядиться на чемпионате по скоростному поеданию шаурмы, тем более, что он «в этом деле профи» (ранее президент Украины призывал украинских политиков не пренебрегать этим популярным блюдом).

Манукян уверен, что Зеленский мог бы стать чемпионом в этом веселом и вкусном соревновании, которое пройдет в российском городе. Блогер связался с представителем штаба Зеленского и послал президенту Украины приглашение в Ростов-на-Дону.

Представитель PR-службы штаба Владимира Зеленского на выборах президента Украины Владислав Рогимов через соцсети ответил на это приглашение.

«Мы, безусловно, видели в медиа, соцсетях и Telegram-каналах приглашение в адрес Владимира Зеленского посетить Россию, а если быть конкретнее — Ростов-на-Дону — и стать гостем кулинарного чемпионата. К сожалению, Владимир Александрович сейчас находится в Японии и приехать в Ростов в означенную дату (23 октября) не сможет. Мы отреагировали на это приглашение, потому что хорошо знаем человека, от которого оно поступило. Вадим Манукян многое делает для восстановления мира между Украиной и Россией. Постараюсь лично посетить это мероприятие 23 октября», — написал Владислав Рогимов.

В штабе Зеленского ответили Манукяну на приглашение в Ростов поесть шаурму на скорость

Вадим Манукян прокомментировал ответ представителя Зеленского.

«Для меня большой неожиданностью стал тот факт, что представители Владимира Зеленского отслеживают мои публикации, которые касаются сферы восстановления российско-украинских отношений, — отметил Вадим в комментарии Федеральному агентству новостей.

— Вероятно, они видели мои интервью, которые я делал с украинским политиком Евгением Мураевым, а также с заслуженным деятелем искусств Украины Любовью Титаренко. Мне очень неприятно наблюдать за тем, в какую пропасть свалились отношения России и Украины.

Разумеется, я мечтаю, что однажды нам удастся снова начать диалог и не только сфере политики: общественная дипломатия тоже, порой, творит чудеса. Если представитель PR-службы штаба Зеленского, который, как я понимаю, помогал ковать его победу на выборах и помог не позволить (экс-президенту Украины Петру) Порошенко стать еще на пять лет могильщиком страны, сможет выбраться 23 октября в Россию, я буду с удовольствием его ждать на чемпионате в Ростове-на-Дону.

И я, безусловно, благодарен представителям Владимира Зеленского за то, что они отреагировали на мое приглашение».

23 октября в Ростове-на-Дону впервые пройдет чемпионат по поеданию шаурмы. Местом проведения этого чемпионата донская столица выбрана неслучайно: Ростов давно славится вкусной шаурмой.

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