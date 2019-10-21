Путин обсудил с Голодец развитие спорта в России

Москва, 21 октября. Российский президент Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Ольгой Голодец, обсудив с ней вопросы развития физкультуры и спорта, а также меры, необходимые для поддержки киноискусства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент провел рабочую встречу с вице-премьером Ольгой Голодец. Обсуждались вопросы развития сферы физической культуры и спорта в стране, а также меры поддержки отечественного киноискусства», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Другой важной темой стала безбарьерная среда на спортивных сооружениях. Российский лидер напомнил, что Россия взяла на себя ряд соответствующих обязательств, которые зафиксированы практически во всех основных документах. Путин поинтересовался у Голодец, насколько эффективно реализуются меры по обеспечению безбарьерной среды.

Кроме того, Путин отметил, что до сих пор не были утверждены стандарты высшего образования, предусматривающие специализацию «тренер по виду спорта — преподаватель».

Напомним, российский президент неоднократно отмечал, что вопрос физической культуры и спорта является одним из наиболее приоритетных для России. По словам главы государства, власти страны на всех уровнях стараются продвигать в обществе ценности здорового и активного образа жизни, особенно в этом задействована молодежь. Как ранее заявил Путин, задача всех властных структур России — от муниципальных до федеральных — обеспечить условия для развития спорта в стране и создать удобную инфраструктуру для занятий спортом как в мегаполисах, так и в сельских поселениях.