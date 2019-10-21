Капитан Текучев рассказал, как ливийцы ждут победы ЛНА над террористами ПНС Ливии

Москва, 21 октября. Мирные жители Ливии не поддерживают власть так называемого Правительства национального согласия, сообщил Федеральному агентству новостей капитан Владимир Текучев, который провел в тюрьме «Митига» три года по подложным обвинениям.

Танкер «Теметерон» был задержан властями Ливии в конце июня 2016 года. Лишь в августе этого года капитан судна был освобожден.

Отвечая на вопрос журналиста ФАН, как «обычные ливийцы относятся к Правительству национального согласия Ливии», Текучев подчеркнул, что «они не поддерживают власть».

«Все, с кем я общался, скучают по временам Каддафи. Даже те, кто изначально выступал против него или даже участвовал в революции. Просто народ не ожидал, что все будет настолько плохо», — заявил капитан.

В качестве примера он рассказал об инциденте, который случился в апреле, когда только начался конфликт между властями Триполи и Хафтаром. В те дни бои шли около стен тюрьмы, заключенные «хорошо слышали канонаду».

«Так вот, заключенные молились Аллаху, чтобы бомба попала именно в тюрьму. Их не волновало, что они могут погибнуть, — это был шанс отомстить охранникам и вырваться на свободу», — рассказал Текучев.

По его словам, если бы маршал Хафтар вошел в город, «его бы расцеловали».

В Ливии 2011 года — после убийства лидера страны Муаммара Каддафи — продолжается гражданская война. На данный момент в государстве царит двоевластие. Востоком Ливии управляет избранная народом Палата представителей и Ливийская национальная армия (ЛНА) под управлением фельдмаршала Хафтара, который руководит антитеррористической операцией в стране. Северо-запад находится под контролем ПНС Ливии, которое опирается на поддержку террористов, среди которых есть члены запрещенных в России «Исламского государства»1, «Братьев-мусульман» и «Аль-Каиды»1.

Ранее ФАН выпустило расследование, в котором проследило связи главы ПНС Файеза Сарраджа и его окружения с международными террористическими организациями. Выяснилось, что все члены признанного ООН ПНС Ливии, отвечающие за безопасность, — боевики, устраивавшие массовые убийства и похищавшие людей с целью выкупа. Об этом в 2016 году в своем докладе писал сам Совет Безопасности ООН. В документе перечислены имена тех, кто сейчас входит в состав МВД и Минобороны ПНС.

Полную версию интервью Владимира Текучева читайте на страницах ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.