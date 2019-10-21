Горбачев обвинил Запад в искажении фактов о холодной войне

Берлин, 21 октября. Окончание холодной войны стало общей победой, однако Запад объявил победителем себя, не думая, как это воспримут в России. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Политик в интервью по случаю 30-летия падения Берлинской стены обвинил Запад в искажении фактов о холодной войне.

«Трубили об этом повсюду. При этом не подумали: а как это будет воспринято в России, русскими, которые столько сделали для прекращения холодной войны и гонки вооружений», — отметил политик.

Не подумали государства, в частности США, также и о том, какое влияние их действия окажут на отношения с Россией, добавил Горбачев. После Запад стал вести себя так, словно бы ему все дозволено, отметил бывший президент.

Например, в Европе, по его словам, вместо создания новой архитектуры общей безопасности пошли по пути расширения Североатлантического альянса и объявления его гарантом безопасности.

«Западные политики не выдержали испытания новой эпохой. В этом корень и первопричина нынешних проблем», — констатировал Горбачев.

Политик тем не менее считает, что в Европе в последнее время начали всерьез задумываться о необходимости налаживания отношений с Россией. Германия, на его взгляд, должна внести в этот процесс весомый вклад.

Отметим, что Горбачев уже не раз высказывался о необходимости налаживания диалога между Москвой и Вашингтоном. По его мнению, России и США необходимо пойти навстречу друг другу, «как бы это ни было трудно».

О том, что экономические санкции против Москвы — это неверный путь, а присутствие войск НАТО у границ России — ошибка западной политики, заявлял ранее в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей депутат бундестага Андре Хан. Он подчеркнул, что всем сейчас нужны свобода и хорошие отношения между странами.

Тем временем президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, может ли возможная новая гонка вооружений спровоцировать начало второй холодной войны. Российский лидер выразил надежду, что очередного такого противостояния не будет. Путин указал, что Россию оно в любом случае затронет в наименьшей степени благодаря передовым вооружениям.

Президент констатировал, что гонка вооружений — плохое явление, которое не сулит ничего хорошего для мира.