Сирия итоги за сутки на 22 октября 06.00: курды-террористы убивают мирных жителей, конвой США забросали камнями

Сирия, 22 октября. Курды-террористы совершили тройное убийство в Ракке. В Хасаке убит командир спецназа SDF. В Камышлы и Иракском Курдистане конвой США забрасывают камнями. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: ликвидировали на юге Идлиба 13 террористов «Тахрир аш-Шам».

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по расположениям боевиков «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» на северо-востоке Латакии, в Хаме провели воздушную разведку.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ракетно-артиллерийские удары по укрытиям радикалов в районе Маарет-Хурма на юге провинции Идлиб и в Хаме,направили подкрепление в Ракку в Айн-Иссу/strong> и готовят к расширению авиабазу Ат-Табка.

Исламское государство1: совершило нападение на склад-боеприпасов курдских радикалов в Дейр-эз-Зоре и подозревается в нападении на блокпост SDF.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: потеряла 13 человек в результате операции ВКС РФ в районе городов Кафр-Саджна и Тафтаназ, в Хаме обстреляла позиции САА из минометов.

Курдские вооруженные группировки: в Дейр-эз-Зоре лишились склада боеприпасов в результате нападения боевиков ИГИЛ1, в Алеппо согнали жителей на митинг и провоцируют стычки с армией Турции, в Ракке убили троих мирных жителей, в Хасаке казнили гражданского и продолжили рыть туннели в Аль-Маликии.

ВС Турции и союзные силы: проводят работы по разминированию в районе города Тель-Абъяд на севере Ракки, заняли несколько поселений у Рас-аль-Айна и ликвидировали командира спецназа SDF, направили в Хасаку крупное подкрепление в составе колонны бронетехники.

Международная коалиция: вывела колонну из ста автомобилей из Сирии через погранпереход «Семалка» в Ирак, в Дейр-эз-Зоре намерена оставить 200 военнослужащих для охраны нефтяных месторождений.

Провинция Латакия

Вертолеты ВВС Сирии совершили вылет в район Курдских гор и города Кабана, занятого боевиками альянса «Тахрир аш-Шам» и их союзниками из «Исламской партии Туркестана» (обе организации запрещены в РФ как террористические). Самолеты сбросили на опорные пункты боевиков бомбы, а также нанесли точечный удар по базам радикалов на высотах Джебель аль-Акрад. За последние двое суток сирийская армия стянула значительные силы в районе Туркоманских гор.

Российские сотрудники Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии передали жителям населенного пункта Хатла в провинции Дейр-эз-Зор 2,47 тонны продовольствия, а также раздали почти четыре тонны индивидуальных продовольственных наборов в населенном пункте Фласко в Латакии, о чем сообщил журналистам руководитель ЦПВС Алексей Бакин.

Провинция Алеппо

Активисты, поддерживающие курдских террористов «Демократических сил» сгоняли утром жителей города Манбидж на всеобщую забастовку, вынуждая их выражать свое несогласие с вводом отрядов Сирийской арабской армии (САА) и союзных сил в город, как передает новостное агентство Halab Today TV. По договоренности с САА, SDF покинули Манбидж и его заняли правительственные силы, задачей которых является защита мирных жителей. Однако, курды сами неоднократно саботировали соглашение, препятствуя вводу войск и угрожая местным жителям расправой, если они пойдут на сотрудничество с САА. Медиаресурс SANA сообщил, что армия развернула в окрестностях города батареи тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Источник также сообщил, что в городе Джераблус на севере провинции прошла антиправительственная демонстрация, организованная боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF).

Курды-террористы из «Освободительных сил Африна» спровоцировали боестолкновения с протурецким ополчением в районе деревень Суханек, Бенин, Акиба, Маликия и Шеварга, как сообщил Twitter-канал Rojava Network. Курды-террористы также взяли на себя ответственность за убийство 9 протурецких ополченцев в районе города Африн 18 октября. По неподтвержденным данным, курды уничтожили на севере Алеппо один бронетранспортер.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» распространили заявление о том, что они совершили налет на склад с арсеналом SDF в районе поселка Аль-Басира, где захватили оружие и боеприпасы, как передал Twitter-канал Deir Ezzor 24. Источник также сообщил о нападении неизвестных на блокпост курдских террористов в районе города Аль-Кибар. Курды также связывают это нападение с деятельностью членов ИГИЛ.

Сообщается об антиправительственной демонстрации в городе Аль-Багуз-Фокани на востоке провинции, на которую курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) насильно сгоняют население.

Глава Пентагона Марк Эспер выступил с заявлением о том, что в Сирии останется около двухсот военнослужащих США для защиты нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии, о чем сообщает медиаресурс Trust Agency. По словам издания, речь может идти о войсках специального назначения, которые ранее участвовали в операции по ликвидации на востоке Сирии террористов «Исламское государство», а позднее оккупировали совместно с курдскими террористами нефтеносные районы, отрезав правительственные силы САР от значительных запасов топлива.

Провинция Даръа

Корреспондент агентства Halab Today TV сообщил, что сирийская армия установила комендантский час в городе Даэль на севере провинции Даръа, и ограничила передвижение на мотоциклах в городской черте. Комендантский час будет введен с семи вечера до семи утра, на блокпостах и въездах военные проверяют граждан. Репортер отмечает, что решение о введении комендантского часа было принято после того как вчера неизвестные на мотоцикле обстреляли из автоматов контрольно-пропускной пункт сирийской армии. Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна из группировок. Сведений о пострадавших в результате обстрела не поступало.

Провинция Идлиб

Сирийская армия нанесла серию ударов по предместьям города Маарет-Хурма, Бишарат, и у деревень Хубейт и Аль-Хас, где укрываются террористы «Тахрир аш-Шам», как передает портал Effect Network.

Боевики из состава операции «Фатах аль-Мубин» обстреляли позиции САА на юге Идлиба. Позднее «Тахрир аш-Шам» нанесли прямой удар из миномета по укреплениям армии у Умм-Зейтуна. Сирийская армия в ответ на провокацию со стороны джихадистов нанесла артиллерийские удары.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) опубликовала данные, согласно которым, в результате авиаудара ВКС РФ, нанесенного у аэропорта города Тафтаназ, было ликвидировано девять джихадистов «Тахрир аш-Шам», в том числе три полевых командира. Еще четыре радикала были нейтрализованы в ходе операции российской авиации в районе города Кафр-Саджна.

Провинция Ракка

По данным медиаресурса Step News, силы САА вернули под свой контроль нефтяные месторождения в Ракке, после того как их покинули курдские радикалы. Правительственные силы также направили подкрепления в сторону города Айн-Исса.

По данным агентства Baladi News, на севере провинции несколько гражданских лиц погибли, а другие получили ранения в результате детонации нескольких противопехотных мин у города Тель-Абъяд, заложенных террористами SDF прежде чем их отряды покинули город. Турецкая армия и союзные силы вынуждены направить часть своих сил на работу по разминированию.

Днем под контроль протурецких ополченцев перешли поселки Хирбет-аль-Фарис, Калаат-аль-Фарис, Аль-Салиби и ряд ферм к западу от города Тель-Абъяд, как сообщает портал THIQA. В районе Айн-Иссы турецкий беспилотник уничтожил четырех курдов-террористов в ответ на провокации с их стороны, о чем сообщает медиаресурс Al Arabiya.

Военные источники агентства Step News сообщают, что САА приступила к созданию крупной военной базы близ города Ат-Табка. Работа по удалению мусора, расчистке взлетно-посадочных полос и окрестностей уже началась. Два года назад авиабазу отбили у террористов ИГИЛ американские военнослужащие в совместной операции с SDF. В результате боевых действий базе был нанесен значительный материальный ущерб. На прошлой неделе Ат-Табка была освобождена от формирований курдских террористов SDF и была занята правительственными силами.

Остатки террористов SDF, спасшиеся бегством из города Тель-Абъяд, убили трех мирных жителей и ранили пятерых в деревне Абу-Крайя к востоку от города. После боевики скрылись с места преступления на угнанном автомобиле, как сообщает медиаресурс Nedaa.

Провинция Хама

Боевики «Тахрир аш-Шам» обстреляли из минометов позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе поселка Сирмания на западе провинции, как сообщает портал Masar Press Net. Сирийская обсерватория по правам человека сообщает, что отряды джихадистов также открыли огонь по позициям правительственных сил в долине Аль-Габ в западной части провинции, после того как они разрушили укрепления радикалов в предместьях города Маарет-Хурма. В провинции отмечается рост числа разведывательных вылетов беспилотников ВВС Сирии над линией разграничения сторон.

Провинция Хасака

Утром колонна коалиции США из ста автомобилей направилась в Ирак через погранпереход Семалка. В городе Камышлы конвой забросали камнями и гнилыми фруктами курдские жители, о чем сообщает источник в сети Twitter Adam Harvey. С 2017 года международная коалиция оказывала всестороннюю поддержку курдским-террористам и теперь, когда США эвакуируют своих военнослужащих, оставив их самостоятельно разбираться с турецкой армией, курды расценивают это как предательство. Напомним, что 9 октября Турция начала на востоке Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», целью которой является создание безопасной зоны, куда смогут вернуться два миллиона сирийских беженцев.

Как передает ТАСС, главарь «Демократических сил Сирии» Мазлум Абди (Кобани) выразил надежду на то, что США не выведут полностью свои войска с северо-востока Сирии и продолжат помогать защищать территории оккупации SDF. Как он подчеркнул в интервью, которое дал корреспонденту газеты The New York Times, США должны снизить ущерб, который нанесли курдам. Ранее сообщалось, что командующий в ближайшее время может отправиться в Соединенные Штаты. Сейчас этот вопрос представители бандформирования обсуждают с Вашингтоном.

Турецкая армия взяла под контроль город Рас-аль-Айн, но заявила, что некоторые подразделения Отрядов народной самообороны (YPG) все еще скрываются в городе. Накануне был открыт гуманитарный «коридор», через который террористы SDF могут вывести из города своих раненых. Вместе с гуманитарным конвоем были выведены и подразделения курдских радикалов: в город вошло 55 автомобилей, вышло 86, как передает агентство Halab Today TV.

Самопровозглашенная милиция курдов «Асайиш» казнила сегодня троих местных жителей: Мухаммеда Хамада, Исмаила Али Аль-Халафа ас-Сухни и его брата Абдуллу, по обвинению в помощи турецкой армии. Боевики бросили их тела на окраине Рас-аль-Айна, как сообщает агентство Nedaa. Мужчину по имени Абдулла Увейд из поселка Америя также застрелили курдские боевики, спустя неделю, после его ареста по обвинению в шпионаже в пользу армии Турции.

Командующий спецназом SDF Яшар Боксо был убит в столкновении с ВС Турции к югу от Рас-аль-Айна, о чем сообщает портал Vegend News. Источник также передал информацию о боях между SDF и протурецкими силами у поселков Басута, Абда и Абу-Расин, в результате которого были нейтрализованы, по меньшей мере, три террориста.

Министерство обороны Турции объявляет о нейтрализации 765 террористов «Демократических сил Сирии», успешном освобождении 111 жилых районов и почти 1500 квадратных километров в рамках операции «Источник мира», как передает портал Masar Press Net.

Ирак

Американский конвой, который прибыл в Иракский Курдистан из Сирии сегодня днем, закидали камнями и фруктами в провинции Эрбиль, о чем сообщает новостной портал Step News. Ранее сообщалось, что конвой американских военнослужащих был освистан в Хасаке. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в приграничном сирийском городе Камышлы местные проводили американских военнослужащих градом из помидоров и булыжников.

1 Организация запрещена на территории РФ.