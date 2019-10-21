Власти Германии хотят спасти курдов-террористов от турецких военных в Сирии

Берлин, 21 октября. Власти Германии хотят создать международную зону безопасности на границе Сирии и Турции, чтобы снизить уровень напряженности в регионе, где Анкара проводит операцию против курдов террористов. С такой инициативой выступила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Она отметила, что уже согласовала это предложение с канцлером Германии Ангелой Меркель. Крамп-Карренбауэр планирует поднять данный вопрос на встрече министров обороны НАТО, которая состоится 24-25 октября в Брюсселе.

«Вопрос заключается в создании контролируемой международным сообществом зоны безопасности при привлечении Турции и России с целью деэскалации ситуации, с целью продолжения борьбы против террора», — отметила министр.

Крамп-Карренбауэр добавила, что дестабилизация ситуации в Сирии противоречит интересам как Германии, так и всей Европы в целом, поскольку речь идет о безопасности.

Напомним, что 9 октября власти Турции начали на севере Сирии новую военную операцию, которая получила название «Источник мира». Целью военных стали курдские террористы и боевики из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. Анкара планирует создать вдоль границы зону безопасности, где будет размещено почти 2 млн беженцев, которые в настоящий момент находятся в Турции.

Курдские террористы сотрудничают с игиловцами в САР. В 2017 году благодаря поддержке ВКС РФ основные силы ИГ1 в Сирии были разгромлены. Но курды занимались выводом недобитых боевиков на территории баз США, где исламисты создавали спящие ячейки.

1 Организация запрещена на территории РФ.