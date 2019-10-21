Бывший узник «Митиги» сравнил террористов ПНС Ливии с фашистами

Москва, 21 октября. Террористы ПНС Ливии установили в Триполи «фашистский режим». Об этом сообщил бывший узник неофициальной тюрьмы «Митига» Владимир Текучев.

Бывший узник в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что местное население Триполи никогда не выступит против ныне существующей власти.

«Народная революция в Триполи невозможна, потому что установлен фашистский режим, и всех инакомыслящих и более-менее активных тут же сажают и ломают», — рассказал Владимир Текучев.

По мнению бывшего узника «Митиги» горазда вероятнее следующий ход событий — город падет в результате внутренней борьбы политиков.

«Если такое (падение Триполи. — Прим. ФАН) произойдет, мировое сообщество будет против. Думаю, на Хафтара сейчас оказывается сильное давление», — считает Текучев.

В 2011 году в Ливии установилось двоевластие: на востоке страны у власти встал избранной народом Халифа Хафтар, поддерживаемый Ливийской национальной армией, а северо-запад оказался под управлением так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Организация опирается на поддержку вооруженных бандформирований и международных террористических организаций, таких как ИГ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-Мусульме» (организации запрещены на территории РФ. — Прим. ФАН).

1 Организация запрещена на территории РФ.