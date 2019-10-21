Макрон потребовал продлить перемирие в операции Турции против курдов-террористов в Сирии

Москва, 21 октября. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным указал на большое значение сохранения режима прекращения огня в Сирии на фоне операции Турции против курдов-террористов, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

В сообщении пресс-службы французского президента отмечается, что телефонный разговор состоялся накануне встречи в Сочи между Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа была «главным образом сосредоточена на ситуации на северо-востоке Сирии».

«Президент республики подчеркнул важность продления действующего в настоящее время прекращения огня и поиска выхода из кризиса с помощью дипломатических средств», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Кремля уточнили, что Путин проинформировал французского коллегу «о предпринимаемых Россией усилиях по стабилизации ситуации в регионе, включая содействие установлению контактов между заинтересованными сторонами и обеспечению интересов всех этноконфессиональных групп».

Напомним, проведение антитеррористической операции «Источник мира» в Сирии было инициировано 9 октября Турцией с целью формирования буферной зоны вдоль турецко-сирийской границы, сообщала «Газета.ру». Главная задача — борьба с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1.

По итогам встречи президента Турции и вице-президента США Майка Пенса было достигнуто соглашение о 120-часовом перемирии, согласно которому курды-террористы должны уйти из планируемой «безопасной зоны».

На прошлой неделе стало известно, что Эрдоган планирует посетить Сочи 22 октября. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, лидеры двух стран продолжат обсуждать ситуацию в Сирии в контексте проводимой турецкими военными операции и ее временной приостановки. Ушаков констатировал, что очередной личный контакт Путина и Эрдогана станет уже восьмым с начала года.

1 Организация запрещена на территории РФ.