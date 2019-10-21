США продолжат поддерживать курдов-террористов после ухода американских военных из Сирии

Москва, 21 октября. США пытаются сохранить влияние на курдов-террористов в Сирии, чтобы использовать их для дестабилизации ситуации в САР. Об этом заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

По его словам, Вашингтону необходимо сохранить свое влияние на курдских террористов после выхода американских военных из Сирии, так как США используют курдские вооруженные формирования для давления на сирийское правительство, передает «ПолитРоссия».

«Американцы хотят оставить для себя приоткрытую дверь в виде поддержки и защиты курдских террористов, которых в дальнейшем обязательно попытаются использовать для давления на сирийское правительство», — пояснил Шаповалов.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции против курдов-террористов в северных районах Сирии. В рамках операции Анкара планирует создать зону безопасности в приграничных с Турцией сирийских районах, а также взять под свой контроль трассу М-4, которую террористы используют для доставки боеприпасов.

Операция Турции направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом курдские террористы не воевали против боевиков ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований. Действия курдских боевиков в Сирии способствовали созданию «спящих ячеек» ИГ, члены которых готовы в любой момент возобновить масштабные боевые действия на территории САР.

13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон выведет американские войска из северных районов Сирии из-за антитеррористической операции Анкары против курдов-террористов. 15 октября глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о выводе войск США из Сирии, после чего американские военные покинули две свои базы в районе сирийского Манбиджа и отправились к границе с Ираком.

1 Организация запрещена на территории РФ.