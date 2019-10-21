Бывший узник тюрьмы «Митига» рассказал ФАН о порядках террористов ПНС Ливии

Москва, 21 октября. Освобожденный из плена капитан танкера «Теметерон» Владимир Текучев рассказал о порядках, принятых в печально известной ливийской тюрьме «Митига», которую контролирует группировка RADA.

По его словам, террористы ПНС Ливии пользуются неограниченной властью и ценят только лояльность. Они могут посадить в тюрьму владельца местного водоканала, оставив Триполи без воды, и издеваться над ним, не опасаясь никаких последствий.

Текучев отметил, что влиятельный брат одного из узников «Митиги» однажды привел в тюрьму съемочную группу одного из телеканалов, которая зафиксировала бесчеловечное обращение с заключенными, однако общественность никак не отреагировала на этот репортаж.

«Деньги и положение этим бандитам не указ — им вообще плевать на все. Самое главное — это лояльность их группировке», — пояснил Текучев Федеральному агентству новостей.

Танкер «Теметерон» был задержан властями Ливии в конце июня 2016 года, в августе этого года капитан судна был освобожден. В настоящее время в «Митиге» остаются двое незаконно удерживаемых россиян — Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан. Оба являются сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ).