Международные учения НАТО Fall Storm 2019 начались в Черном море

Бухарест, 21 октября. Международные учения НАТО Fall Storm 2019 начались в понедельник в Черном море. Соответствующую информацию передает штаб ВМС Румынии.

В учениях, которые проходят в территориальных и международных водах Черного моря, принимают участие военные корабли Румынии и других стран, порядка тысячи военных моряков, береговая охрана и инспекторат по чрезвычайным ситуациям. Об этом пишет ТАСС.

От румынских вооруженных сил участвуют два корвета и буксира, рота морской пехоты, отряд водолазов, два самолета МиГ-21 Lancer, вертолет IAR-330 и военно-транспортный самолет Spartan C-27J. Как отмечается в сообщении штаба ВМС Румынии, в основе сценария лежат «элементы операции по коллективной обороне, согласно 5-й статье Вашингтонского договора, а тактические рамки предполагают действия десанта в условиях гибридной угрозы обычных и военизированных сил».

Цель маневров заключается в совершенствовании командования совместными силами. В учениях задействована военно-морская противоминная группировка НАТО (Standing NATO Mine Counter-measures Group — SNMCMG-2).