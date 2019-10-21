Капитан «Теметерона» назвал цирком суд над незаконно задержанными в Ливии россиянами

Москва, 21 октября. Освобожденный из плена капитан корабля «Теметерон» Владимир Текучев, который провел в заложниках три долгих года, рассказал о том, как террористы ПНС Ливии сфабриковали дело против незаконно задержанных россиян. Подробности произошедшего он раскрыл в интервью специальному корреспонденту Федерального агентства новостей Аббасу Джуме.

Капитан подчеркнул, что задерживать россиян в Ливии никто не имел права, поскольку они прибыли в страну по судовой роли. Однако их все же необоснованно обвинили в якобы «незаконном проникновении» в государство. Причем узнал Текучев и остальные задержанные об этом не сразу.

«Это не суд, а цирк. Мы выполняли роль болванчиков», — рассказал он.

По словам Текучева, им в ходе нескольких заседаний не переводили слова адвокатов, судьи, не давали слово, к ним никто не обращался. Затем их отправляли обратно за решетку без каких-либо объяснений. При этом юристы, призванные их защищать, постоянно менялись и не общались с задержанными.

Капитан корабля рассказал также о сотруднике МИД РФ, основная работа которого, по сути, сводилась к наблюдению за происходящим. Он не предоставлял никаких данных об уголовном деле и в ответ на просьбы объяснить ситуацию призывал не задавать вопросов.

«В итоге с обвинительным приговором нас ознакомили только на седьмой месяц. То есть прошло семь судебных заседаний, прежде чем мы вообще поняли, в чем нас обвиняют», — констатировал Текучев.

После вынесения обвинения двух россиян — моряков «Теметерона» — отправили в неофициальную ливийскую тюрьму «Митига», которая контролируется террористами группировки RADA. Освободить россиян удалось в августе этого года.

Известно, что в ливийской неофициальной тюрьме «Митига» практикуются пытки и издевательства над заключенными, а также существует специальное помещение, где из людей выбивают нужные бандитам показания. Об этом корреспондентам ФАН Альгису Микульскису и Владимиру Малянову, которые побывали в североафриканской стране, рассказали сразу несколько источников.

В «Митиге» по-прежнему удерживают сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) — российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суайфана. В мае 2019 россияне были похищены структурами ПНС Ливии. Для Фонда защиты национальных ценностей социологи изучали расстановку политических сил. Они никоим образом не вмешивались в электоральные процессы и всего лишь наблюдали за ситуацией в стране. Сейчас они находятся в тюрьме «Митига» в ужасных условиях.