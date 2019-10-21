Турция против курдов-террористов, день 13-й: на исходе перемирия Эрдоган едет к Путину

Завершился 13-й день антитеррористической операции Турции «Источник мира», направленной против курдов-террористов, засевших на севере Сирии. Считанные часы остаются до истечения 120-часового перемирия, введенного Анкарой при условии вывода курдских формирований из 30-километровой буферной зоны. Однако, судя по тому, что террористы десятки раз нарушили режим прекращения огня, турецкая военная операция будет продолжена.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовится обсудить вопросы антитеррористической операции с президентом России Владимиром Путиным. Встреча двух лидеров состоится в Сочи во вторник.

О предстоящей встрече и о самых важных событиях сегодняшнего дня читайте в ежедневном обзоре Федерального агентства новостей.

Главные события: Турция готова возобновить операцию

Турция возобновит антитеррористическую операцию на севере Сирии, если подразделения курдов-террористов не покинут 30-километровую приграничную зону безопасности до окончания 120-часового перемирия. Об этом в понедельник, 21 октября, заявил МИД Турции.

«Со стороны YPG (бандформирований курдов-террористов) продолжается беспокоящий огонь, — подчеркнул глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. — Если террористические курдские группировки (до конца перемирия) полностью не покинут буферную зону, мы продолжим нашу операцию».

Необходимость продолжения турецкой операции против курдов-террористов в Сирии разъяснил ФАН политический аналитик Руслан Осташко.

Эрдоган едет к Путину

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара «предпримет шаги» по Сирии (связанные с операцией против курдов-террористов) после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоятся 22 октября в Сочи.

«Завтра (22 октября) у нас будет поездка в Россию, — рассказал Эрдоган журналистам. — Мы обсудим этот процесс (антитеррористическую операцию) с господином Путиным и после этого предпримем те шаги, которые необходимы».

Комментируя планы Эрдогана обсудить с Путиным вопросы борьбы с терроризмом, военный эксперт Игорь Коротченко с удовлетворением отметил, что Россия — это единственная сила, с которой Турция считается в своей ближневосточной политике.

Другие события: Шойгу призвал обезопасить Сирию

России, Турции и США необходимо повышать уровень безопасности и стабильности в Сирии, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с участниками Пекинского форума. Так российский министр прокомментировал операцию Анкары против курдов-террористов.

«Надеемся, шаги, которые предпринимаются сейчас, — наше взаимодействие с и турецкими, и американскими коллегами — позволят не понизить, а повысить уровень безопасности и стабильности в этом регионе», — заявил Шойгу.

Российские политики поддерживают борьбу с терроризмом в Сирии

Член Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что нарушение курдами-террористами договоренностей о прекращении огня наносит серьезный урон процессу мирного урегулированию на севере Сирии.

А сенатор Алексей Пушков в своем Twitter заявил, что санкции не остановят Эрдогана от проведения антитеррористической операции в САР.

Глава МИД Турции Чавуш-голу, выступая в Стамбуле, подтвердил: Турция не свернёт военную операцию на севере Сирии, пока вооруж. формирования курдов не покинут «зону безопасности» на границе с Турцией. Анкара настроена весьма серьезно: санкции или их угроза не изменят ее подхода. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 октября 2019 г.

Пушков также отметил, сколь большое значение Анкара придает встрече Путина с Эрдоганом по Сирии.

В Турции придают очень большое значение встрече Путина и Эрдогана в Сочи 22.10. Вечером того же дня завершится «пауза» (так в Турции называют 120-часовое перемирие) в турецкой военной операции против курдских формирований в Сирии. Что после паузы? Таков главный вопрос вторника. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 октября 2019 г.

Отметим, сам Эрдоган исключил возможность переговоров с курдами-террористами в Сирии.

Курдские террористы нарушают перемирие и несут потери

Дрон турецких сил атаковал позиции курдов-террористов в Сирии в ответ на провокацию с их стороны. А всего за последние дни террористы 36 раз нарушили режим прекращения огня на севере Сирии, сообщили в Минобороны Турции.

«К настоящему времени из региона выехали 125 автомобилей боевиков YPG (подразделений курдов-террористов). Несмотря на договоренности с США, террористы совершили 36 нарушений, начиная с 22.00 (время совпадает с московским) 17 октября», — сообщили в турецком военном ведомстве.

Террористы бегут из приграничных областей

Курды-террористы в нарушение договоренностей продолжают нарушать режим тишины, тем не менее многие их бандформирования уже покинули 30-километровую буферную зону в районе турецко-сирийской границы, которую Турция намерена взять под свой контроль. О бегстве террористов заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

США выводят военных из Сирии в Ирак

Соединенные Штаты, которые заявили о выводе своих военных из Сирии, судя по всему, намерены оставить военный контингент в ближневосточном регионе. Reuters со ссылкой на очевидцев сообщает, что на фоне операции Турции против курдов-террористов США перебросили своих военных из Сирии в Ирак. По данным источников, группа американских военных пересекла сирийскую границу и направилась в сторону иракской провинции Дахук. Кроме того, США вывели из Сирии на территорию Ирака около 100 единиц бронетехники.

В то же время командующий группировкой курдов-террористов под названием «Демократические силы Сирии» (SDF) Мазлум Абди заявил, что США «нужно потрудиться», чтобы восстановить к себе доверие курдов, и выразил надежду, что американские войска все-таки останутся в Сирии.

Впрочем, курдам не стоит тешить себя подобными надеждами, считает военный эксперт Игорь Коротченко, а угрозы президента США Дональда Трампа наложить санкции на Анкару можно не принимать во внимание. Ранее стало известно, что Трамп пригрозил ввести санкции против Турции, если Анкара, ведущая в Сирии антитеррористическую операцию, не начнет вести себя «надлежащим образом».

Урегулирование в Сирии невозможно, пока остается курдская угроза

Урегулирование вооруженного конфликта в Сирии невозможно, пока остается курдская угроза, считает доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Так он прокомментировал действия Турции, которая дала курдским террористам несколько оставшихся от перемирия часов, чтобы покинуть север Сирии.

«Антитеррористической операцией на севере Сирии Анкара пресекает откровенный сепаратизм и разжигание новых угроз. Урегулирование конфликта в Сирии невозможно, пока в стране остаются курдские вооруженные формирования», — заявил Перенджиев изданию «Экономика сегодня».

Курды грозят Европе

Конфликт между турками и курдами-террористами может стать причиной очередной волны нестабильности в Европе. Об этом заявил российский публицист и политический деятель Николай Стариков, комментируя военную операцию Турции против курдских террористов.

«Еще в середине XX века миграционные потоки привели в Германию большое количество выходцев из Турции. Их всех стали называть турками, но между ними существует большая разница, и многие из них считают себя курдами. Поэтому конфликт неизбежен», — заявил Стариков.

Следите за событиями в Сирии по материалам Федерального агентства новостей.