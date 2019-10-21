Жители Барселоны встретили главу Испании митингом

Барселона, 21 октября. Исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес прибыл с визитом в Барселону. Местные жители встретили главу страны митингом.

Испанский премьер решил навестить полицейских, получивших травмы во время митингов на улицах города. Сотрудники одной из двух больниц встретили Санчеса недружелюбно — медсестры Сант Пау покрыли представителя власти бранными словами и потребовали освободить политических заключенных.

Кроме посещения полицейских Педро Санчес планирует встретиться с представителями сил безопасности, которые борются с радикальными группами сепаратистов, сообщает издание El Mundo.

Помимо медицинских работников, люди на улицах также не высказывали уважение главе Испании, провожая его свистом и выкриками в поддержку заключенных политиков.

Местные жители вышли на митинги в Каталонии 14 октября после вынесения Верховным судом Испании обвинительного приговора в отношении 12 каталонских политиков. Заключенных обвиняют в якобы причастности к проведению незаконного референдума о независимости.

Корреспондент ФАН в настоящее время находится в Барселоне. Ранее в городе состоялась «мусорная манифестация», видео события можно посмотреть здесь.