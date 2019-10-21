Сирия, 21 октября. Курды-террористы провоцируют бои с протурецкими ополченцами на севере Алеппо. В Иракском Курдистане конвой США забрасывают камнями. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: проводят воздушную разведку на севере Хамы над позициями джихадистов.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ударили из артиллерии по укрепления боевиков в ответ на обстрел в долине Аль-Габ в Хаме, в Даръа установили комендантский час.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла линии обороны сирийской армии на западе провинции Хама.

Курдские вооруженные группировки: на севере Алеппо спровоцировали боестолкновение с протурецким ополчением, взяли на себя ответственность за убийство девяти ополченцев 18 октября в ходе боев под Африном.

ВС Турции и союзные силы: на севере Алеппо по неподтверждённым данным потеряли один бронетранспортер и несколько военнослужащих, обстреляли в ответ курдских террористов в районе Шеварги и Маликии.

Международная коалиция: перебросили конвой на север Ирака из Сирии, готовят к выводу из Хасаки конвой из еще тридцати автомобилей военнослужащих США,

Провинция Алеппо

Курды-террористы из группировки «Освободительные силы Африна» совершили вылазку в зоны контроля протурецких ополченцев и спровоцировали боестолкновения в районе деревень Суханек, Бенин, Акиба, Маликия и Шеварга. Пока ни одна из сторон не заявила о своих потерях, как передает Twitter-канал Rojava Network. Источник также сообщил, что «Силы освобождения Африна» взяли на себя ответственность за убийство 9 протурецких ополченцев в районе города Африн.

По неподтвержденным данным, курды уничтожили на севере Алеппо один бронетранспортер ВС Турции, о чем сообщает новостной портал ANHA. По данным корреспондента, в результате подрыва бронетранспортера погиб один военнослужащих армии Турции, несколько поучили ранения.

Провинция Даръа

Корреспондент агентства Halab Today TV сообщил, что сирийская армия установила комендантский час в городе Даэль на севере провинции Даръа, и ограничила передвижение на мотоциклах в городской черте. Комендантский час будет введен с семи вечера до семи утра, на блокпостах и въездах в город военные проверяют граждан. Репортер отмечает, что решение о введении комендантского часа было принято после того как неизвестные на мотоцикле обстреляли из автоматов контрольно-пропускной пункт сирийской армии. Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна из группировок.

Провинция Хама

Боевики «Тахрир аш-Шам» обстреляли из минометов позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе поселка Сирмания на западе провинции, как сообщает портал Masar Press Net. Сирийская обсерватория по правам человека сообщает, что отряды джихадистов также открыли огонь по позициям правительственных сил в долине Аль-Габ в западной части провинции, после того как они разрушили укрепления радикалов в предместьях города Маарет-Хурма. В провинции отмечается рост числа разведывательных вылетов беспилотников ВВС Сирии над линией разграничения сторон.

Провинция Хасака

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня в Сирии соблюдается, несмотря на некоторые столкновения. По данным агентства Reuters, Трамп отметил, что при этом наблюдаются некоторые столкновения, однако их немного. Как передает ТАСС, главарь «Демократических сил Сирии» Мазлум Абди (Кобани) выразил надежду на то, что США не выведут полностью свои войска с северо-востока Сирии и продолжат помогать защищать территории оккупации SDF, в интервью, которое дал корреспонденту газеты The New York Times. Лидер террористов подчеркнул, что после того как коалиция отвела свои силы с востока Сирии, восстановить доверие курдов снова будет не просто и что США должны снизить ущерб, который нанесли им, отказав им помочь противостоять операции турецкой армии «Источник мира». Абди также подчеркнул, что не давал согласие на создание на востоке страны тридцатикилометровой пограничной зоны безопасности и SDF будет противостоять этому всеми силами. Ранее сообщалось, что командующий курдской группировкой в ближайшее время может отправиться в Соединенные Штаты. Сейчас этот вопрос представители бандформирования обсуждают с Вашингтоном.

Министерство обороны Турции объявляет о нейтрализации 765 террористов «Демократических сил Сирии», успешном освобождении 111 жилых районов и почти 1500 квадратных километров в рамках операции «Источник мира», как передает портал Masar Press Net. Глава МИД Турции Мелют Чавушоглу объявил, что у террористов SDF осталось 35 часов из выделенных им 120 для отвода своих сил из тридцатикилометровой зоны безопасности, после чего армия Турции возобновит боевые действия и начнет продвижение к трассе М-4 для блокирования трансграничных операций курдских террористов.

Еще один американский конвой из 30 автомобилей был замечен на пути из северо-восточной части провинции Хасака, который направлялся к границе с Ираком, как передает новостной портал Electro Media.

Ирак

Американский конвой, который прибыл в Иракский Курдистан из Сирии сегодня днем, также закидали камнями и фруктами в провинции Эрбиль, о чем сообщает новостной портал Step News. Ранее сообщалось, что конвой американских военнослужащих был также освистан в Хасаке. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в приграничном сирийском городе Камышлы местные проводили американских военнослужащих градом из помидоров и булыжников, а также плакатами с обвинениями США в предательстве курдов.