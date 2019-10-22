Сирия новости 22 октября 07.00: в Сеть утекла аудиозапись из «Ат-Танфа», курды-террористы взорвались в Ракке

Сирия, 22 октября. Главарь «Ат-Тауры» рассказал, что коалиция США не борется с ИГИЛ1, крупные силы САА дислоцированы у Айн-Иссы, курдские террористы подорвались в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Армия Турции и союзные силы: сообщили о гибели военнослужащего в результате обстрела курдских террористов на севере Хасаки, разминировали взрывное устройство в Аль-Бабе.

Курдские террористы: потеряли двух человек при взрыве в провинции Ракка и смогли разминировать вторую бомбу, продолжили отход от северной границы Сирии, продолжили выступления против Дамаска в Заевфратье.

Провинция Алеппо

Турецкий источник в Twitter (@pinarharekati) сообщает об уничтожении турецкими силами самодельного взрывного устройства, которое было обнаружено на дороге в Алеппо, недалеко от Аль-Баба. Саперы уничтожили своевременно обнаруженную бомбу с помощью контролируемого взрыва.

Провинция Хомс

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщила, что в Интернет утекла аудиозапись, сделанная главарем группировки ССА «Джейш Магавир ат-Таура», которая действует в «зоне деконфликтации» на незаконной военной базе США «Ат-Танф» и терроризирует жителей лагеря беженцев «Эр-Рукбан» в провинции Хомс. «Полковник» Муханнад ат-Талла в этой записи рассуждает о поспешном бегстве американских сил из северной Сирии, борьбе против террористов запрещенного в РФ «Исламского государства»1 и курдских боевиках SDF.

Как отмечает полевой командир проамериканских боевиков, «Магавир ат-Таура» не станет заниматься охраной объектов, на которых содержатся пленные боевики ИГИЛ, потому что это не их задача, а их задача — «революционная боевая миссия» против Дамаска. Он подчеркнул, что для «Ат-Тауры» «важно получить военную и политическую выгоду от того, что произошло (на севере Сирии»).

Боевик отмечает, что многие сторонники коалиции были обеспокоены выводом американских войск, «но решения принимают политики». Также он туманно рассуждает о целях «Ат-Тауры» в борьбе с ИГИЛ и подчеркивает, что «все военные (из Пентагона) на нашей стороне, но решения принимают политики».

«Они (американцы) говорят, что мы здесь, чтобы противостоять Дамаску, Ирану и ИГИЛ, но когда они говорят «ИГИЛ», мы понимаем — да, мы против «ИГИЛ» тоже, мы сосредотачиваем наши усилия на том, над чем мы работаем, и говорим «ИГИЛ», но теперь правила игры изменились… и я не могу открыто заявлять о природе наших задач сейчас», — заявляет Ат-Талла.

Такие заявления проливают свет на истинную роль США в сирийском конфликте и борьбе против ИГИЛ — которая сейчас, вполне очевидно, не является приоритетом для Вашингтона.

Провинция Дейр-эз-Зор

Источник в Twitter (@ynms79797979) сообщил о назначенной на завтра встрече всех арабских кланов и племен северо-восточной и восточной Сирии — в первую очередь это относится к провинциям Хасака и Дейр-эз-Зор.

Подробности не приводятся, однако вероятной темой встречи является турецкая военная операция «Источник мира» и связанные с ней обстоятельства. Притеснения со стороны курдских террористов, которые при поддержке США взяли под контроль огромную часть Сирии, давно вызывали крайнее недовольство арабских племен, которые были лишены гарантированного им Дамаском права на самоуправление, подвергались поборам и принудительному призыву на военную службу и сталкивались с карательными отрядами курдских боевиков в случае проявления недовольства.

Между тем «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает о похищении неизвестными боевиками жителя города Аль-Бусейра в провинции Дейр-эз-Зор. Известно, что мужчина собирался передать своим похитителям сумму в 1000 долларов из-за угроз и шантажа, и был похищен в процессе передачи денег.

Тем временем курдские боевики в Заевфратье продолжают митинги против правительственных сил. Как сообщает агентство Step News, в деревне Аш-Шуафа продолжаются выступления с требованием запретить САА восстанавливать контроль над восточной частью провинции Дейр-эз-Зор, где находятся основные запасы сирийской нефти. Отметим, в то время как на севере Сирии боевики SDF потеряли контроль над территорией, в Дейр-эз-Зоре силы курдских террористов продолжают контролировать нефтяные поля и ситуацию в населенных пунктах.

Провинция Ракка

Источник в Twitter (@ynms79797979) сообщает, что большие силы САА дислоцированы вдоль международной автодороги М-4 в окрестностях города Айн-Исса на юге провинции Ракка. Напомним, трасса М-4 является конечной целью турецкой армии в ходе операции «Источник мира».

Министерство обороны Турции подтвердило сообщения о гибели турецкого солдата в ходе операции «Источник мира». Как сообщает агентство Radio Al Nour, военнослужащий получил смертельные ранения в результате минометного обстрела со стороны курдских террористов на севере Сирии.

Провинция Хасака

Двое курдских террористов из SDF погибли сегодня при разминировании заложенного неизвестными взрывного устройства на рынке в городе Маркада. Об этом сообщает турецкий источник в Twitter (@ynms79797979). Курдское новостное агентство Hawar News сообщает также о другом взрывном устройстве, обнаруженном в жилых кварталах, которое боевикам удалось разминировать. Боевики SDF проводят зачистку местности на юге Хасаки в поисках заложивших бомбы террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.