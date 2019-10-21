Швейцария обсудила с ООН операцию Турции против курдов-террористов в Сирии

Женева, 21 октября. Объявленная Турцией операция против курдов-террористов в Сирии стала одной из главных тем на встрече министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисы и спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейром Педерсена.

Глава МИД Швейцарии выразил надежду на сохранение режима прекращения огня, который был объявлен на севере арабской республики. Кассиса также заявил о поддержке первого заседания конституционного комитета Сирии, которое запланировано на 29-30 октября. Он подчеркнул, что Швейцария продолжит оказывать ООН политическую, финансовую и логистическую поддержку в рамках работы по урегулированию сирийского кризиса.

Напомним, что 9 октября власти Турции начали на севере Сирии новую военную операцию, которая получила название «Источник мира». Целью военных стали курдские террористы и боевики из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. Анкара планирует создать вдоль границы зону безопасности, где будет размещено почти 2 млн беженцев, которые в настоящий момент находятся в Турции.

Курдские террористы сотрудничают с игиловцами в САР. В 2017 году благодаря поддержке ВКС РФ основные силы ИГ1 в Сирии были разгромлены. Но курды занимались выводом недобитых боевиков на территории баз США, где исламисты создавали спящие ячейки.

1 Организация запрещена на территории РФ.