Налог на прибыль частично вернется к промышленникам Петербурга. ФАН-ТВ

В Смольном прошло заседание правительства во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Члены правительства обсудили внесение изменений в закон «О налоговых льготах», стратегии социально-экономического развития Петербурга до 2035 года, проектирование и строительство объектов недвижимости.

С первого января 2020 года промышленники Петербурга смогут совершить инвестиционный налоговый вычет, к такому решению пришли на заседании правительства. Налог на прибыль будет снижен в размере объема инвестиций предприятия. По словам губернатора, льгота должна дать толчок для развития, ведь благодаря вычетам компании смогут больше вкладывать в собственное производство, главное условие — пополнять городской бюджет.

«Налоговый вычет призван оказывать поддержку прежде всего тем отраслям, которые имеют большой потенциал для роста. Сегодня мы можем дать предприятиям налоговые послабления, но мы ждем от них инвестиции, ускорение роста и создание новых рабочих мест», — сказал Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.

Промышленность — ключевой объект экономики Петербурга, который приносит в казну города 48% всех налоговых поступлений. Однако оборудование устаревает, степень износа на многих предприятиях уже более 50% ,а средств на новое не хватает. Теперь чем больше предприятие инвестирует в свое развитие, тем меньше будет налог на прибыль.

«Мы предлагаем ввести его в отношении двух отраслей: это промышленность, обрабатывающий сектор и железнодорожный транспорт. Суть законопроекта заключается в следующем. Организации, которые инвестируют в создание и модернизацию основных средств, имеют право снизить налог на прибыль в размере объема инвестиций. Какие критерии по инвестиционному налоговому вычету в Санкт-Петербурге: доля выручки по обрабатывающему виду деятельности производству должна быть не менее 70% в доходе организации, организация должна быть не менее 100 человек, и объем инвестиций основных средств должен составлять не менее 15% от стоимости основных средств», — пояснил Валерий Москаленко, председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

Транспортные компании ждет двукратное снижение налога с 20% до 10%, при этом ежегодные инвестиции не должны быть меньше 500 млн рублей.

На совещании также утвердили строительство нового спортивного комплекса в Пушкинском районе. В будущем здесь смогут заниматься более семи тысяч детей, комплекс даст около 70 дополнительных рабочих мест, а на его территории спортсмены будут сдавать нормы ГТО.

«Организация будет строить спортивный объект на территории Пушкинского района, для этого им целевым образом предоставляется земельный участок. Будет построен объект, площадью 9 тысяч квадратных метров, в котором будут располагаться: ледовая арена, несколько тренажерных залов, два бассейна, один 25-метровый на 8 дорожек и один бассейн на 6 на 10 метров. Объект будет построен за три года, объем инвестиций составит 500 млн рублей», — заявил Евгений Васильев, зампредседателя Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга.

На заседании завершили планирование стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года. В приоритете повышение продолжительности и качества жизни петербуржцев и рост населения. Впереди контроль над исполнением утвержденных планов.