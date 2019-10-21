Правительство РФ утвердило частоту проведения учений по обеспечению надежной работы Рунета

Москва, 21 октября. Правительство России утвердило положение о проведении учений по обеспечению надежной работы Рунета, сообщается в постановлении Кабмина.

Согласно документу, который вступает в силу с 1 ноября, учения будут проводиться не реже одного раза в год на основании плана, который утверждает Минкомсвязи и согласовывает с ФСБ, Минобороны и некоторыми другими ведомствами.

Напомним, в мае этого года президент России Владимир Путин подписал закон об устойчивом Рунете. Документ направлен на то, чтобы защитить устойчивую работу Интернета в России при возникновении угрозы его нормальному функционированию из-за рубежа. Закон вступит в силу в ноябре этого года.

В конце сентября глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что операторы связи приступили к установке оборудования в рамках закона об устойчивой работе Рунета. Тестирование оборудования началось в конце сентября в одном из регионов России. Глава ведомства уточнил, что в первую очередь проводится техническая проверка («не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно»). После этого пройдет тестирование «в боевом режиме».

В процессе установки оборудования участвуют не только операторы связи, но и специалисты ФСБ, ФСО и Роскомнадзора.

Незадолго до этого, как сообщала «Газета.ру», Роскомнадзор раскрыл план действий по изоляции Рунета в случае внешней угрозы. По данным ведомства, внезапная внешняя агрессия будет называться переходом в режим «централизованного управления сети связи общего пользования». В такой ситуации направлять трафик за пределы страны будет запрещено.